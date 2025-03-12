Por el paro en Resistencia, funciona una sola empresa de colectivos interprovinciales

El servicio de transporte urbano e interurbano de Gran Resistencia se encuentra bajo una medida de fuerza desde hace dos días. Esto complica el traslado diario de cientos de pasajeros que deben cruzar de una ciudad a otra. El paro que inició el martes se extendió hasta este miércoles y aún no hay certezas de cuándo se podría levantar.

Por segundo día consecutivo, el servicio de colectivos en Chaco se encuentra paralizado debido a un paro del sector. Esto afecta directamente a los correntinos que deben trasladarse hacia las ciudades chaqueñas de Resistencia o Barranqueras y chaqueños que deben llegar a Corrientes.

En este contexto, el servicio interprovincial que conecta ambas provincias funciona de manera reducida. La única empresa que presta servicio este miércoles es Ersa Urbano S.A., que mantiene operativos todos sus ramales, aunque con frecuencias limitadas.

La información fue difundida en diversos grupos de WhatsApp, donde se detalló que el estado del servicio es “reducido” y se recomendó a los pasajeros consultar los horarios actualizados en el sitio web de la Entidad Prestadora del Transporte (EP).

El paro en el Gran Resistencia, que ya lleva dos días, complica especialmente a trabajadores, estudiantes y otros ciudadanos que dependen del transporte público para movilizarse. Se recomienda prever demoras y evaluar alternativas para trasladarse entre ambas provincias.



(VT)