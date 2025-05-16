El pueblo de Corrientes elegido para para representar al país en el Best Tourism Villages

Carlos Pellegrini fue preseleccionado como candidato oficial para representar a la Argentina en la edición 2025 del prestigioso programa Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que reconoce a destinos rurales que preservan su identidad, tradiciones y patrimonio cultural y natural.

Precisamente, la provincia había postulado a los pueblos de Loreto, San Miguel y Carlos Pellegrini, siendo este último el elegido para la próxima instancia junto a otros siete destinos nacionales.

El director Nacional de Desarrollo y Promoción de Argentina, Pablo Cagnoni fue el encargado de dar a conocer los candidatos argentinos para competir en 2025: Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Uspallata (Mendoza) y Carlos Pellegrini (Corrientes).

Al respecto, la ministra Eliciri manifestó que se trata de una gran oportunidad para dar visibilidad a uno de los portales de ingreso a los Esteros del Iberá, al tiempo que celebró las postulaciones de San Miguel y Loreto ya que en total han sido 31 destinos quienes cumplieron con la requisitoria de la organización y estuvieron en la consideración nacional.

Idéntica apreciación mantuvieron las funcionarias de Turismo de Loreto, Mercedes Cristaldo y de San Miguel, Eugenia Sabaren; en tanto que la emoción mayor estuvo de parte de la directora de Turismo de Carlos Pellegrini María de los Ángeles Casares quien agradeció esta posibilidad que permitirá posicionar aún más a la conocida “colonia ecológica”.

Daniel Scioli por su parte, felicitó a los representantes de los pueblos turísticos argentinos distinguidos en las ediciones anteriores, destacó “el impacto positivo que el reconocimiento tiene en cada comunidad” y subrayó el “aporte del turismo para bajar la pobreza y generar empleo”.

A su turno, el secretario de ONU Turismo resaltó el trabajo de las provincias para dar a conocer sus pueblos al turismo mundial: “El objetivo es que cuando alguien venga a la Argentina considere también un momento de su viaje para visitarlos porque, para vivir la cultura, gastronomía y naturaleza, hay que ir a los pueblos”.

Cabe mencionar que los resultados finales de la competencia se darán a conocer a partir de octubre, cuando la ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial.