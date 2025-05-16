¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Gustavo Valdés explotación laboral
DISTINCION INTERNACIONAL

El pueblo de Corrientes elegido para para representar al país en el Best Tourism Villages

Fue seleccionada junto a otras siete localidades de la Argentina. 

Por El Litoral

Viernes, 16 de mayo de 2025 a las 17:57

Carlos Pellegrini fue preseleccionado como candidato oficial para representar a la Argentina en la edición 2025 del prestigioso programa Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que reconoce a destinos rurales que preservan su identidad, tradiciones y patrimonio cultural y natural.

Precisamente, la provincia había postulado a los pueblos de Loreto, San Miguel y Carlos Pellegrini, siendo este último el elegido para la próxima instancia junto a otros siete destinos nacionales.

El director Nacional de Desarrollo y Promoción de Argentina, Pablo Cagnoni fue el encargado de dar a conocer los candidatos argentinos para competir en 2025: Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja), Uspallata (Mendoza) y Carlos Pellegrini (Corrientes).

Al respecto, la ministra Eliciri manifestó que se trata de una gran oportunidad para dar visibilidad a uno de los portales de ingreso a los Esteros del Iberá, al tiempo que celebró las postulaciones de San Miguel y Loreto ya que en total han sido 31 destinos quienes cumplieron con la requisitoria de la organización y estuvieron en la consideración nacional.

Idéntica apreciación mantuvieron las funcionarias de Turismo de Loreto, Mercedes Cristaldo y de San Miguel, Eugenia Sabaren; en tanto que la emoción mayor estuvo de parte de la directora de Turismo de Carlos Pellegrini María de los Ángeles Casares quien agradeció esta posibilidad que permitirá posicionar aún más a la conocida “colonia ecológica”.  

Daniel Scioli por su parte, felicitó a los representantes de los pueblos turísticos argentinos distinguidos en las ediciones anteriores, destacó “el impacto positivo que el reconocimiento tiene en cada comunidad” y subrayó el “aporte del turismo para bajar la pobreza y generar empleo”.

A su turno, el secretario de ONU Turismo resaltó el trabajo de las provincias para dar a conocer sus pueblos al turismo mundial: “El objetivo es que cuando alguien venga a la Argentina considere también un momento de su viaje para visitarlos porque, para vivir la cultura, gastronomía y naturaleza, hay que ir a los pueblos”.

Cabe mencionar que los resultados finales de la competencia se darán a conocer a partir de octubre, cuando la ONU Turismo anuncie a los pueblos distinguidos a nivel mundial.

