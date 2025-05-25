Cuando Pablo Neruda vió un Ovni

n Sabido es que cuando hay un caso de aparición y avistaje de ovnis, tiene más valor el relato cuando es sostenido por una persona importante y digna de confianza, respetable y conocida. Figuras como políticos, artistas, actores a nivel mundial, presidente como Jimmy Carter, de los Estados Unidos, así como Ronald Reagan y hasta el mismo John Kennedy, fueron alguna vez testigos calificados de la observación de un Ovni. Entre la gente de la cultura está el caso del genial poeta Pablo Neruda, que presenció la impactante aparición de un extraño objeto volador luminoso, cuando estaba en compañía de un escritor amigo en la Isla Negra, quien luego contó como fue el increíble episodio. Neruda fue además de un genial poeta, un gran hombre al que le gustaba reunir en su pintoresca casa de la Isla Negra, en Chile, a muchos amigos para pasar una grata velada cultural, donde entre anécdotas y conversaciones de todo tipo, a veces se llegaba hasta altas horas de la noche o la madrugada.

Una de esas tantas noches, cuando sólo quedaban con él su mujer y el poeta y diplomático chileno Jorge Bravo, radicado en Colombia, se produjo el extraño hecho. Los tres presenciaron un increíble fenómeno, que a pedido de Neruda, se mantuvo en silencio durante muchos años. Bravo, pasado ya bastante tiempo, contó la singular historia que tuvo como protagonista a tal vez uno de los mejores escritores del siglo. Según relata Bravo, testigo del episodio, las cosas se desarrollaron de la siguiente manera: “Nos encontrábamos con Neruda en su casa de la Isla Negra, ubicada a unos 150 Km. de Santiago de Chile, un domingo del verano de 1949, yo había ido a pasar un fin de semana allí, invitado por Neruda y ya se habían retirado los otros invitados y amigos que habían pasado la tarde con nosotros. Cerca de las 21 y en compañía de su segunda esposa la artista argentina Delia del Carril, apodada “hormiguita”, nos dirigimos hacia la terraza de la casa, a instancias de Pablo, quien nos dijo que subiéramos para tomar un poco de aire. Salimos, estábamos conversando, cuando hacia el sur de la Isla Negra, vimos como una especie de bola de fuego, muy rara, se iba acercando lentamente, no parecía un cometa porque no tenía cola.”

“De pronto comenzó a tomar velocidad y venía acercándose rápidamente, despidiendo luces rojas, azules, anaranjadas y acercándose cada vez más a la costa. Esto nos sorprendió mucho, pero recuerdo muy bien que Pablo se mantuvo serio y callado en todo momento. La que no soportó esto fue “Hormiguita” quien enseguida se sintió mal y cayó desvanecida al suelo. Yo me asusté tanto que se me secó la garganta y me quedé como paralizado, no podía hablar.”

Detalles

“Cuando pasó esto –continuó- salimos de la sorpresa y llevamos a la mujer de Pablo hasta la cama de su dormitorio para poder auxiliarla y atenderla mejor. Entonces Pablo me tomó del brazo y me llevó a un costado diciéndome: Te pido por favor que no divulgues esto que pasó, que sea un secreto entre nosotros, porque van a pensar que es una chifladura mía, de poeta. O mis enemigos van a pensar que me estoy haciendo propaganda o me estoy volviendo loco. Mejor dejarlo así.”

“En esa época no se hablaba de platillos ni de Ovnis, entonces le prometí no hablar del tema, pero ya han pasado muchos años de eso y prefiero romper aquel silencio en beneficio de la ciencia. Espero que Pablo, esté donde esté, sepa perdonar esta infidencia. Neruda, luego del episodio mencionado, me confesó que no fue la primera vez que le sucedía esto, y que le daba la impresión de que los Ovnis tenían la intención de contactarse con él.”

Si hacemos un análisis de los hechos sucedidos, se puede llegar a unas interesantes conclusiones, partiendo de la base que en esa época se conocía muy poco de la forma de estos objetos, su forma de moverse, El hecho que afectó mucho a la mujer de Neruda, al punto que se desmayó por unos minutos y quedó inconsciente. Igual con el amigo de Pablo, que se quedó inmóvil, como paralizado, sin poder hablar y afectándole la garganta. Es muy probable que hayan sido afectados por un poderoso campo electromagnético, de distintas maneras en el organismo. No se supo nunca qué pasó entre ellos y si lo comentaron con alguna otra persona. Es factible que con este avistaje, que si bien no fue muy cercano es decir que las secuelas ocurrida no fueron tan importantes, sino más bien involuntarias y ocurridas por el susto de los testigos, que se vieron impactados por esta sorpresiva presencia en el cielo chileno.

Cabe acotar que en esta zona del océano Pacífico, en años posteriores se vieron verdaderas oleadas de Ovnis incluso algunos sumergiéndose frente a la costa e incluso en la actualidad, es normal ver desplazarse en la zona distintos tipos de objetos voladores. Y en esa zona, más hacia el sur, hay muchos testimonios de pobladores costeros, a los que nos le llama la atención la observación de objetos voladores en la región. Y si le agregamos que en esa zona del sur de Chile hay muchos islotes donde se encontraría la emblemática y misteriosa isla Friendship, que según algunos relatos estaría habitada por seres alienígenas, que de vez en cuando entran en contacto con los terrestres, a pesar de que no quieren ser detectados, pero de tiempo en tiempo se manifiestan. En fin, en toda esta región, inhóspita y misteriosa, no sería raro encontrar cosas raras y enigmáticas.