Corrientes tiene más de 2 millones de hectáreas cubiertas de agua

Corrientes enfrenta un aumento en la superficie cubierta con agua durante mayo de 2025, alcanzando las 2.089.308 hectáreas, lo que representa un 23,4% del territorio provincial, según datos satelitales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

El relevamiento, realizado el 12 de mayo a partir de imágenes Sentinel-2, muestra que los humedales interiores de la provincia son los más afectados, con 1.932.702 hectáreas bajo agua. En menor medida, el río Paraná presenta 124.064 hectáreas cubiertas y el río Uruguay, 32.542 hectáreas.

El director del grupo de recursos naturales del Inta Corrientes, Ditmar Kurtz, explicó a El Litoral que: “Que se vaya recuperando la superficie cubierta con agua puede ser positivo para la provincia. Ahora que caiga tan de golpe todo ese milimetraje, de manera tan extrema no es bueno”.

En comparación con el último registro de enero de 2025, el aumento es alarmante, casi 1 millón de hectáreas adicionales se encuentran bajo agua. En enero, la superficie total anegada alcanzaba 1.137.116 hectáreas.

Los datos se publicaron en el informe agrometeorológico semanal y fueron recabados por Kurtz y Saucedo, de la EEA Corrientes. En este se compara además, la situación actual con otros años. En 1998, durante el fenómeno El Niño, la provincia sufrió un pico histórico de 5.164.488 hectáreas con agua, mientras que en un año considerado normal como 2013, la superficie cubierta fue de 3.413.132 hectáreas.

Estos niveles de agua podrían tener un fuerte impacto sobre la producción agropecuaria y la vida rural. Mientras que, en la expansión del agua en los ríos muestra tendencias opuestas, el Paraná redujo su superficie cubierta de 130.878 hectáreas en enero a 124.064 hectáreas en mayo, mientras que el Uruguay mostró un leve aumento de 30.287 hectáreas a 32.542 hectáreas.

Para ver el informe completo podes hacer click acá.

(VT)