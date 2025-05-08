Alerta amarilla en Corrientes: intensas lluvias y vientos fuertes para este viernes

Corrientes se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes. Para la jornada de este viernes se esperan precipitaciones localmente intensas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, superando los valores normales. Las tormentas se extenderán hasta noche. Sin embargo, para el sábado el clima mejora favorablemente.

En los últimos días, un sistema de mal tiempo llegó a la región, lluvias superiores a los 300 mm se desarrollaron en Formosa y en Chaco alcanzaron máximos acumulados de hasta 250 mm. En Corrientes, las precipitaciones llegaron a los 160 mm en lo que va del mes, pero este viernes podría llover aún más.

Teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes se prevé 100% de probabilidad de tormentas durante la madrugada y un 70% para la mañana y tarde. En toda esta franja rige la advertencia amarilla y naranja.

Pero no es todo, con el ingreso de los vientos por el sector sur que se desarrollarán a una velocidad de 13 a 22 kilómetros por hora, se espera ráfagas intensas que podrían ir de 51 a 60 kilómetros por hora durante la tarde. Estas son bastante elevadas para este sector del país.

La alerta naranja, refiere que: “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasionalmente caída de granizo, ráfagas y actividad eléctrica”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 90 y 150 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, apuntan en el organismo nacional.

Nivel naranja - Preparate

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo - Informate

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

(VT)