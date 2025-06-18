Con avistaje de aves, flora y cultura local, lanzan una salida de ecoturismo en Riachuelo

Para promover el contacto con la naturaleza, revalorizar el patrimonio ambiental y cultural local y fomentar nuevas propuestas de turismo sustentable, dos jóvenes emprendedores correntinos lanzan su primera salida exploratoria en Riachuelo. La primera edición será este viernes a las 15,30, con salida desde el Camping Municipal de esa ciudad, en una caminata guiada de aproximadamente dos horas bordeando el río.

La actividad combina el avistaje de aves, flora nativa, historia y cultura local, en un circuito de dificultad media, ideal para toda la familia. Al finalizar, se compartirá una merienda al aire libre, se confeccionará colectivamente un listado de especies observadas y se realizará el sorteo de un libro sobre aves y árboles nativos.

Los organizadores son Nicolás Duarte, Técnico en Turismo y Juan Pablo Moschen, guardaparque, quienes decidieron unir saberes y pasiones para iniciar un ciclo de actividades de ecoturismo y educación ambiental en diferentes puntos.

“Queremos que más personas descubran el valor de lo que tenemos cerca, y que estas experiencias también puedan ser una alternativa de turismo local y una forma de generar ingresos sostenibles desde el conocimiento y el respeto por la naturaleza”, expresaron.

La propuesta incluye coordinación y guía, transporte (hasta agotar cupo), merienda, carpeta de fotos de la jornada y participación en el sorteo.

La actividad es arancelada por lo que para consultas o reservas, comunicarse al 3624090057 o al 3794281225. Link de inscripción haciendo click acá. Los organizadores remarcan que este será solo el comienzo de una serie de salidas exploratorias en diferentes localidades y paisajes de Corrientes y Chaco.