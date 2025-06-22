n Gengis Khan arrasó política y geográficamente con todos, gracias a la ferocidad de su espada, convirtiéndose en el más grande conquistador de todos los tiempos. Hablamos de alguien que se llevó por delante a todos. Nació en 1182 y murió en 1227. Fue el hombre que en 25 años creó un imperio del tamaño de Africa, que se extendía desde el Océano Pacífico al Mar Caspio. Unificó las tribus nómades del norte de Asia y fundó el primer imperio mongol, que acabaría siendo la superpotencia contigua más extensa de la historia: unió China, Turquía, Turkestán, Irak y parte de Rusia. Existen muchas lagunas sobre su vida, pero sin duda el mayor secreto que oculta la historia de este hombre llamado Temujin, que significa “el mejor acero”) está relacionado con su muerte ocurrida el 18 de agosto de 1227, por causas desconocidas. Y es así que no se sabe donde está enterrado ni donde se encuentra la tumba del mayor conquistador de la historia.

Leyendas y especulación.

Casi 800 años después, seguimos sin saber donde está la tumba de gengis Khan. Se cuenta que el fundador del imperio mongol, pidió ser enterrado sin marcas o cualquier signo que identificara la ubicación de su tumba, además de ser enterrado con sus seis gatos, así sus ronroneos o guiarían a la otra vida. Y no sonlas únicas leyendas relacionadas con su entierrro o el lugar elegido para su descanso final. Por ejemplo, se dice que para asegurar el secreto, el cortejo fúnebre asesinó a todo ser vivo que se cruzó en su camino, los esclavos que construyeron la tumba fueron masacrados y después de ellos los soldados que habían llevado a cabo tan criminal misión. Otra historia afirma que, tras sepultarlo, un millar sw hombres a caballo galoparon sobre la tumba para borrar cualquier rastro que indicara donde estaba estaba enterrado su líder y emperador.. El folklore mongol habla de que hasta se desvió el curso de un río, para ocultarla bajo su recorrido, o que plantaron miles de árboles sobre ella.Pero sea como fuere, los contemporáneos del conquistador, hicieron un excelente trabajo, pues, como escribió Marco Polo a finales del siglo XIII, los propios mongoles desconocían la ubicación de su tumba.

La hipótesis más factible.

Rumorees los hay para todos los gustos, hasta que los soviéticos se lo llevaron de un monasterio budista en 1937. Pero la hipótesis más extendida es que su cuerpo descansa en algún punto del lugar donde nació.en Kenti Aimag, cerca del río Onon. Hay quien sitúa la tumba en la montaña Burkham. Pues hay un área cercana que se llama Khorig (el gran tabú), tierra sagrada para los mongoles, entrar en ella era considerado unsacrilegio y era castigada con la muerte. Hasta 1989 no se permitió la entrada los arqueólogos. Ese año arrancó la primera expedición formada por expertos japoneses y mongoles. Durante cuatro años buscaron la famosa tumba, usando incluso aparatos modernos de ultrasonido, una especie de geo radar o eco sonda, pero todo fue inútil, no pudieron encontrarla. Eso si, localizaron unas 1300 tumbas de nobles mongoles. También un multimillonario norteamericano y arqueólogo aficionado llamado Maury Kravitz, dedicó años a su búsqueda. Nada menos que 40, pero todo fue infructuoso, nunca pudo encontrar ni el más mínimo detalle que lo pudiera acercar a la famosa tumba. Creía que estaba cerca del lugar donde obtuvo una gran victoria, cuando todavía se le conocía por su nombre, Temujin, en las cercanías de un gran río conocido como Bruchi. Convencido de que se refería a una zona llamada Baruum Bruch, la siguió buscando hasta su muerte, acaecida en 2012. En 2015 y 2016 el arqueólogo francés Pierre Henry Discard, dirigió dos expediciones en las montañas cercanas en el noreste de Mongolia, y en enero de 2015 Albert Yu Min, destacado arqueólogo chino, lideró otro proyecto para descubrirla, usando tecnología no invasiva, como ultrasonidos y drones. Pero todo fue en vano, no pudo hallarla.

Posteriormente se formó una expedición internacional conformada por arqueólogos y científicos, de Francia, China, Japón y Estados Unidos entre otros, lo que se dice una elite de investigadores altamente capacitados y preparados para llevar adelante este verdadero desafío. Pero tampoco tuvieron suerte. Luego de varios meses de infructuosa búsqueda, decidieron abandonar la misión.

¿Cómo era posible que una expedición de ese nivel, utilizando los más modernos medios tecnológicos de esta época, no pudieran encontrar la tumba? No obstante, siguen tratando de encontrar la tumba, a pesar de que las autoridades de Mongolia declararon a la zona montañosa donde se cree que estaría la tumba, patrimonio de la humanidad y nadie puede ingresar sin permiso expreso de las autoridades y mucho menos hacer excavaciones en busca de la tumba, ya que los mongoles consideran una falta de respeto hacia los muertos el hecho de entrar a los enterratorios. Muchos creen que la tumba del emperador estaría llena de muchos tesoros y joyas, por lo que siguen buscando con la esperanza de encontrarlas. Pero las autoridades de Mongolia no ven con buenos ojos esta intromisión en terreno que ellos consideran sagrado y nadie aporta algún dato que pueda ayudar a encontrar la tumba. Además una leyenda dice que si alguien encontrara y profanara la tumba, la ira del emperador se volverá contra la humanidad y se desatará una guerra que arrasará con todo. Lo concreto de todo esto es que los arqueólogos e investigadores de todo esto, han llegado a la conclusión de que la tumba está muy bien resguardada y es evidente que no se puede encontrar. Es un misterio más de la historia de la humanidad, que quizás alguna vez se devele.