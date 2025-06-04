La Justicia hizo entrega de 2123 armas de fuego para su destrucción

El Poder Judicial de Corrientes hizo entrega de 2123 armas de fuego a la Administración Nacional de Materiales Controlados (Anmac - exRenar) para su destrucción. La actividad se realizó en cumplimiento con la Ley Nacional de Armas, aclararon.

Según detallaron un equipo de la oficina de Elementos Secuestrados del Poder Judicial de la provincia de Corrientes hizo entrega de un total de 2123 clasificadas en armas cortas, armas largas, armas de fabricación casera (tumberas) y de aire comprimido modificado a fuego.

Asimismo se enviaron 5770 cartuchos intactos, 2555 vainas servidas de distintos calibres y 86 cargadores de pistolas y carabinas de distinto calibre al Banco Nacional de Materiales Controlados (Banmac).

La comisión encargada de realizar el operativo de entrega estuvo integrada por los agentes judiciales: Claudio David Ramírez, Héctor Luciano Báez, Luis Alberto Avalos y José Ignacio Monzón y como custodias policiales: Ariel Adolfo Acevedo y Víctor Fabián Núñez de la División Seguridad Especial y Vigilancia de la Policía de Corrientes.Esta tarea es el resultado final del decomiso de las armas de fuego de los juzgados penales de toda la provincia que son recibidas por la oficina de Elementos Secuestrados y que llegan a su destino final para su posterior destrucción respetando la Ley Nacional de Armas N°25938 que dispone que las armas sean enviadas al Anmac.

María Victoria López, la encargada del Depósito de Elementos Secuestrados del Poder Judicial, destacó la intervención cumplimentada por los agentes judiciales y comentó que “el personal del Poder Judicial de la provincia fue felicitado por el organismo nacional ya que por la forma en la que prepararon las armas se logró un mejor y más ágil control de las mismas”.Corrientes es tomada como ejemplo por la manera de clasificar y ordenar las armas para su control y por ello integrantes del Depósito de Elementos Secuestrados serán invitados a participar de la reunión entre los poderes judiciales de todo el país y los miembros de todas las fuerzas de seguridad.