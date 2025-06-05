Tras cuatro días cerrado, reabren un paso internacional de Corrientes

Luego de cuatro días de inactividad, el Paso de Frontera Internacional que conecta Monte Caseros en Corrientes con Bella Unión, Uruguay volvió a operar este mediodía. Según informó Prefectura Naval Argentina, el cruce retoma su funcionamiento habitual, incluyendo el transporte vecinal fronterizo .

El paso internacional que conecta a las comunidades ribereñas a ambos lados del río Uruguay, permaneció cerrado durante cuatro días. Sin embargo, durante la jornada de reapertura no se registraron movimientos migratorios, ni ingresos ni egresos de personas.

En cuanto a las condiciones del río Uruguay, se informó que su nivel se encuentra por debajo del umbral de alerta, con una altura actual de 5,91 metros (alerta: 7,50 m; evacuación: 8,50 m). No se prevén situaciones de riesgo vinculadas al comportamiento del río.

Actualmente, dos embarcaciones están habilitadas para garantizar el cruce seguro, la lancha “Santa Inés” por el lado argentino y la lancha “Tiburón” por el lado uruguayo. Ambas cumplen con los estándares de seguridad exigidos y están listas para retomar la operatoria normal.

El personal de Prefectura permanece activo brindando seguridad en puerto, mientras que Migraciones y Aduana reportan que no se registraron novedades relevantes hasta el momento.

Con esta reapertura, las comunidades de Monte Caseros y Bella Unión recuperan un vínculo clave para la actividad social y económica de la región.

