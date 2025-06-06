“Ñangareko Yvy”, la apuesta correntina para despertar conciencia ambiental en las escuelas

Con talleres y charlas en escuelas primarias y secundarias, la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático lanzó esta semana su programa de educación ambiental Ñangareko Yvy, que busca convertir a los estudiantes en protagonistas de la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Con motivo del Día Mundial del Ambiente, la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático (FCCC) presentó oficialmente su Programa de Educación Ambiental 2025, denominado Ñangareko Yvy, que en guaraní significa “Cuidar nuestra tierra”. La iniciativa busca fomentar la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano con la preservación de los recursos naturales de la provincia.

Correntinos contra el cambio climático

El programa comenzó esta semana con actividades en la Escuela Nº 158 y la Escuela Nº 296, donde más de 200 alumnos de entre 6 y 10 años participaron de talleres sobre reciclaje, fauna silvestre y prácticas sostenibles.

La propuesta continuará la próxima semana en el Colegio Pío XI y el Colegio Pedro Ferré, con charlas-taller dirigidas a estudiantes secundarios. Allí se abordarán problemáticas ambientales locales como incendios forestales, inundaciones, olas de calor y gestión de residuos urbanos.

“Queremos generar conciencia desde edades tempranas y fortalecer el vínculo con la naturaleza, para que las futuras generaciones se conviertan en verdaderos defensores del ambiente”, explicaron desde la Fundación Correntinos contra el Cambio Climático.

Correntinos contra el cambio climático

El cronograma anual prevé al menos tres visitas más por institución, coincidiendo con fechas clave como “Julio sin Plásticos”, el Día del Árbol y el Día del Aire Puro. Además, se organizarán salidas didácticas para que los jóvenes conozcan la biodiversidad local, los residuos y los monumentos naturales de Corrientes.

Desde la FCCC invitaron a vecinos interesados en sumarse como voluntarios a participar en los talleres y a integrar el área de educación ambiental de la Fundación. Para más información, se puede llamar al 3794-059015 o al 3794-750038.