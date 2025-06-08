Incidentes de OVNIS con portaaviones

n Durante la guerra de Vietnam, a mediados de la década del 60, ya cuando estaba cerca de finalizar la contienda, los Estados Unidos estaban perdiendo la guerra y debieron acudir a todos los medios a su alcance para evitar que esto pasara. Incluso se pensó en utilizar bombas nucleares para poner un punto final a esta guerra en que se encontraba sumergida la nación norteamericana, incluso contra la voluntad de sus habitantes que continuamente hacían grandes protestas en las distintas ciudades, contra esta guerra que los estaba desangrando, y llevándose las vidas de miles de jóvenes, que sin comerla ni beberla, se encontraban inmersos en una guerra absurda a miles de kilómetros de su patria, que no le reportaba ningún beneficio, ni político ni económico.

En este marco es que las autoridades máximas de las fuerzas armadas norteamericanas, pensaron en poner un punto final y definitivo a esta desgastante guerra. Así es que decidieron enviar a su nave estrella del momento, el portaaviones USS Enterprise, lo más moderno en tecnología nuclear, equipado con lo más moderno de esa época en material bélico, portando dos bombas nucleares, miles de veces más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki, destinadas a algún lugar de Vietnam del Norte, posiblemente dos grandes ciudades, para hacer lo que ya habían hecho en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki y que puso fin a la Segunda guerra. El Enterprise era un portaaviones nuclear, con capacidad de dar siete vueltas al mundo sin reabastecerse de combustible. Tenia una capacidad de combate formidable, con una tripulación altamente entrenada y 85 aviones de combate, con un largo total de 250 metros y 45 de ancho. Una verdadera ciudad flotante y bélicamente era una fortaleza inexpugnable.

Pero nadie tuvo en cuenta la posible presencia de una entidad extraterrestre y a al parecer eso pasó, cuando el gigantesco portaaviones nuclear Enterprise, se encontraba acercando lentamente a las costas de Vietnam, preparado para iniciar la operación. Pero aquí sucedió algo inexplicable, que dejó absortos a todos los que estaban allí. Ocurrió allí el “misterioso accidente” que le sucedió al coloso super portaaviones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Así fue que apareció de golpe en el cielo una gran “bola de fuego”, anaranjada y rojiza, sobre el gran navío. Del objeto salieron rayos de luz que impactaron sobre la cubierta de la nave y se produjeron sucesivas y poderosas explosiones acompañadas por incendios que inutilizaron el buque insignia de la Séptima Flota de los Estados Unidos. El objeto pudo ser visto perfectamente por todos los tripulantes y el resto de los barcos de escolta que acompañaban al gran navío. Pero nadie pudo hacer nada, todos se quedaron como “congelados” en medio de una especie de neblina tenuemente violeta que cubrió toda la zona.

No existe arma alguna sobre la tierra que pueda producir las destrucciones causadas en el Enterprise, que tiene una super coraza construida para resistir cualquier ataque enemigo, incluso si es realizado con armas nucleares. Todo quedó destruido como si fuera de hojalata. Otro tanto ocurrió con las pistas diseñadas para soportar violentos bombardeos modernos. Sin duda fue un disco volador tripulado por seres extraterrestres que dominan una tecnología mil veces superior a la terrestre, que evitaron que se desate una tercera guerra mundial, que sería atómica y significaría la desaparición de toda la vida sobre la Tierra.

Otro caso espectacular.

Un caso no menos espectacular sucedió el 5 de abril de 1994 y fue publicado en el periódico semanal Weekly World News y cuenta que un agente de alto rango de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) entrevistó personalmente a los seres extraterrestres en 1993 y de allí se pudo filtrar un dibujo de los alienígenas, una semana después de ocurrido el suceso. Cuatro seres del espacio fueron capturados cuando su nave espacial descendió sobre la cubierta del portaaviones USS Nimitz. Esto habría sucedido en 1992 y los alienígenas fueron llevados en resguardo a una base naval de Maryland, donde se les perdió el rastro. De acuerdo a los datos proporcionados por un experto en retrato hablado los humanoides tendrían un cráneo voluminoso y ojos alargados, nariz pequeña y orejas alargadas, esto sugiere, de acuerdo a cientos de avistajes ocurridos en todo el mundo, que estos humanoides serían de la raza de los “grises”. Después se aportaron datos mayores sobre el comportamiento de los humanoides durante el interrogatorio.

El dibujo del humanoide, realizado por un experto gubernamental, forma parte del archivo oficial de alienígenas capturados sobre el planeta. Estos seres no son hostiles ni intentan invadir nuestro planeta. El agente dijo que “esto ha sido lo máximo que ha ocurrido en la historia de los aterrizajes de ovnis y extraterrestres en nuestro mundo y así se ha clasificado: Top Secret. El agente especial que contó el caso, dijo que pese a haber sido advertido de guardar silencio, tuvo un motivo posterior para dar a conocer el documento y el dibujo del ser extraterrestre, al periódico mencionado. También aseguró que “estos seres no son hostiles ni intentan invadir nuestro mundo mucho menos. Ellos en general son amistosos y han cooperado y hasta han ayudado en la investigación.” Más adelante continuó diciendo que “no hay razón para ocultar este tipo de noticias y dar a conocer al mundo lo que ocurre y además dejar libres a estos seres y permitirles regresar a su planeta.” Se supo entonces que una nave extraterrestre había aterrizado sobre la cubierta del portaaviones USS Nimitz en el mes de febrero de 1992. Del relato del agente se deduce que los alienígenas fueron capturados y mantenidos “presos”, tampoco se explicó si el descenso sobre la nave había sido pactado anteriormente y de ser así, les tendieron una especie de emboscada donde los capturaron. En fin, como siempre las cosas no están muy claras y no se supo que pasó con los seres de ser cierto el relato del agente.