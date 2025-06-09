Compromiso conjunto: el Banco de Corrientes y la Unne cerraron con éxito dos cohortes de la Diplomatura en Gestión Bancaria

En un emotivo acto realizado en el auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes, más de 65 egresados de la primera y segunda edición de la Diplomatura en Gestión Bancaria recibieron sus diplomas, coronando un ciclo de formación clave para el fortalecimiento del sector financiero regional.

La ceremonia fue encabezada por la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri; el director, Enzo Maria; y la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Moira Carrio. También acompañaron miembros del Directorio del BanCo; el secretario de Extensión y Ejercicio Profesional de la Facultad, Federico Martos, y el coordinador Académico, Jorge Fiol.

La Diplomatura en Gestión Bancaria es una iniciativa conjunta entre el Banco de Corrientes y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, que busca promover la formación continua, la profesionalización y el desarrollo de capacidades técnicas vinculadas al sistema financiero. Esta propuesta responde a un compromiso institucional para potenciar el desarrollo regional a través del conocimiento y la capacitación.

“En 2023 abrimos la Diplomatura con un cupo de 70 personas y tuvimos en menos de 24 horas 500 inscriptos. Eso nos marcó la pauta del interés que había, y al año siguiente abrimos dos inscripciones de 100 alumnos y superamos las 1000 inscripciones”, recordó la contadora Sprovieri en su discurso, destacando el éxito en convocatoria de las dos cohortes. “Ahora nuestro compromiso es buscar alternativas para poder llegar a más profesionales”, dijo Sprovieri, quien instó a los graduados a “que este no sea un punto final, sino un punto de partida, un compromiso con la excelencia, con el querer aprender y llegar más lejos. Los felicito por el esfuerzo, porque este es el camino, el de la educación y la formación”.

La decana Carrio, por su parte, agradeció en nombre de la Universidad al Banco de Corrientes “por la generosidad de pensar no solo en profesionales que vivan en Corrientes o trabajen en el BanCo, sino pensar en una Diplomatura regional con el gran equipo que formamos en conjunto”. A la vez, reafirmó que “superamos las expectativas que teníamos y ahora tenemos el desafío de seguir mejorando esta propuesta, que tiene que ver con profesionalizar y hacer más eficientes todos los procedimientos. Este es un círculo virtuoso que nunca se termina”.

De esta manera, se destacó el esfuerzo y dedicación de quienes finalizaron este trayecto formativo, que conjuga teoría y práctica en un contexto de transformación digital y nuevos desafíos para la banca. Además, se distinguió al cuerpo académico, conformado por funcionarios del BanCo y de la Facultad.