¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

El STJ anunció un incremento salarial del 12% a partir de agosto

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió, en Acuerdo Extraordinario, una recomposición salarial para magistrados, funcionarios y empleados judiciales.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:03

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ), resolvió este lunes 18 de agosto actualizar las remuneraciones en un 12% a partir del 1º de agosto de 2025. La medida alcanza a magistrados, funcionarios y empleados judiciales de toda la provincia.

La decisión se adoptó tras analizar los pedidos presentados por el Sindicato de Trabajadores Judiciales y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

En la resolución, los ministros recordaron que “para lograr el desarrollo de la Administración de Justicia es indispensable contar con recursos económicos adecuados, razonables y suficientes, resultando además impostergable contemplar las partidas para una adecuada recomposición salarial”.

El acuerdo fue remitido al Poder Ejecutivo provincial y se notificó al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Contaduría General y a la Tesorería General para su aplicación. Asimismo, se dispuso dar amplia publicidad a lo resuelto.

El documento lleva la firma del presidente del STJ, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez; los ministros Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Eduardo Gilberto Panseri; el fiscal general Dr. César Pedro Sotelo y el secretario administrativo a/c Dr. Edgar Abraham Parras.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD