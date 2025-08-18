El STJ anunció un incremento salarial del 12% a partir de agosto

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ), resolvió este lunes 18 de agosto actualizar las remuneraciones en un 12% a partir del 1º de agosto de 2025. La medida alcanza a magistrados, funcionarios y empleados judiciales de toda la provincia.

La decisión se adoptó tras analizar los pedidos presentados por el Sindicato de Trabajadores Judiciales y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

En la resolución, los ministros recordaron que “para lograr el desarrollo de la Administración de Justicia es indispensable contar con recursos económicos adecuados, razonables y suficientes, resultando además impostergable contemplar las partidas para una adecuada recomposición salarial”.

El acuerdo fue remitido al Poder Ejecutivo provincial y se notificó al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Contaduría General y a la Tesorería General para su aplicación. Asimismo, se dispuso dar amplia publicidad a lo resuelto.

El documento lleva la firma del presidente del STJ, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez; los ministros Alejandro Alberto Chain, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Eduardo Gilberto Panseri; el fiscal general Dr. César Pedro Sotelo y el secretario administrativo a/c Dr. Edgar Abraham Parras.