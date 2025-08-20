La Virgen de Itatí llevó la devoción de Corrientes a México en una histórica peregrinación

La Virgen de Itatí peregrinó junto a San Luisito en las Fiestas Patronales 2025 de San Luis de la Paz, México, en un emotivo encuentro de fe que estrechó aún más los lazos entre ambos países. El hecho sucedió este fin de semana y se convirtió en uno de los momentos más importantes de las celebraciones, proyectando la devoción correntina más allá de las fronteras.

Gentileza

Procesión y devoción

La procesión inició en el Templo de San Luisito, donde cientos de fieles se congregaron para acompañar a las imágenes con cantos y oraciones. El recorrido culminó en la Parroquia de San Luis Rey con una solemne Santa Misa, en la que resonó el fervor de dos pueblos que, a pesar de la distancia, comparten la misma tradición religiosa.

Historia y simbolismo de la imagen

La presencia de la Virgen de Itatí en tierras mexicanas tiene una historia especial, ya que fue enviada en 2013 como un obsequio del pueblo de San Luis del Palmar. Desde entonces, la imagen simboliza la unión espiritual entre Argentina y México, y cada encuentro renueva el orgullo correntino de ver cómo su devoción mariana se expande y hermana culturas a través de la fe.

Con información de Noticias Itateñas