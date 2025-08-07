“Paz, pan y trabajo”: la plegaria que unió a Riachuelo en honor a San Cayetano

Con una noche cargada de emoción y espiritualidad, Riachuelo recibió este jueves la festividad en honor a San Cayetano, el Santo Patrono del pan y del trabajo. Desde la medianoche, cientos de fieles se acercaron al santuario para agradecer, pedir y renovar sus votos de fe.

El lema de este año, “Como San Cayetano, seamos peregrinos de esperanza”, guio cada momento de la jornada que reunió a devotos de distintos puntos de Corrientes y alrededores.

Miles de fieles celebran a San Cayetano en Riachuelo

La vigilia comenzó antes de las 00, cuando una gran cantidad de personas se congregó para participar de la primera misa, presidida por el padre Antonio Rosi. Los presentes elevaron sus oraciones y plegarias, muchas de ellas vinculadas al pedido de trabajo, salud y paz para sus familias.

Durante todo el día, el santuario permaneció abierto las 24 horas, permitiendo a peregrinos y devotos acercarse a rezar, encender velas y dejar cartas de agradecimiento o peticiones. A las 9, 11 y 16 se celebraron misas en diferentes momentos del día, pero uno de los instantes más emotivos fue la procesión de la tarde, encabezada por el arzobispo Monseñor José Adolfo Larregleín.

Con la imagen del santo al frente, cientos de personas caminaron por las calles del pueblo portando estampitas, flores, pañuelos y banderas con mensajes de esperanza.

La tradicional Fiesta de San Cayetano al mediodía fue otro de los momentos clave. Allí, la comunidad compartió en un clima fraterno de encuentro, alegría y compromiso. A las 19 se realizó el sorteo del bono contribución, que ayuda a sostener las actividades del santuario, y a las 20,30 se llevó a cabo la misa de clausura, con una participación masiva que desbordó las inmediaciones del templo. Cientos de velas encendidas marcaron el cierre de un día que quedará en la memoria colectiva por su intensidad espiritual.

La celebración fue organizada por la Parroquia y Santuario San Cayetano, con el acompañamiento de la Municipalidad de Riachuelo y el respaldo de la Arquidiócesis de Corrientes.