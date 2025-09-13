Por qué la banana subió de precio en Corrientes y qué pasará en los próximos meses

El Mercado de Concentración de Corrientes, principal centro de distribución de frutas y verduras de la región, atraviesa un momento de alta demanda y precios elevados en la banana. Según explicó a El Litoral, Marcos Danuzzo, vicepresidente de la Cámara Argentina de Actividad Frutihortícola (Caaf) y socio de Donofruit, la situación se debe principalmente a factores climáticos que afectaron a los productores de Paraguay y a la necesidad de Brasil de abastecer la región.

“El tema de la banana es simple. Nosotros estamos ingresando la banana de Brasil. La fruta viene con un aumento por el frío, que reduce la producción”, señaló Danuzzo.

Paraguay, que solía abastecer gran parte de la región, sufrió bajas temperaturas desde hace un par de meses, lo que afectó seriamente su cosecha.

La banana paraguaya sufrió daños por la baja temperatura.

Cuándo volverá a bajar los precios de la fruta

“Recién a mediados de noviembre va a empezar a haber más bananas paraguayas. Paraguay era un gran abastecedor de Uruguay, que no tiene producción de banana de Argentina, de Chile y parte de Brasil”, explicó.

En este contexto, Brasil se consolidó como el principal proveedor: “Hoy quien más tiene banana en la zona es Brasil, y al tener que abastecer lo que otros países no pueden, la oferta es limitada y la demanda alta, lo que hace que los precios suban. Pero esto debería empezar a normalizarse cuando aumente la producción con la llegada del calor”, detalló Danuzzo.

Respecto a los valores actuales, indicó que la banana brasileña se comercializa entre $30.000 y $35.000, mientras que la ecuatoriana podría alcanzar $45.000 a $55.000, la próxima semana.

La banana ecuatoriana llegará a los 55.000 pesos la próxima semana

Mercado de Concentración en Corrientes

Danuzzo aprovechó para invitar a los vecinos a conocer el Mercado de Concentración de Corrientes, destacando la importancia de recorrerlo y observar la oferta de primera mano.

El lunes y jueves el mercado está abierto de 3 a 10 de la mañana al público; martes, miércoles y viernes de 6 a 10, y la entrada es gratuita. Sábado y domingo no opera al público.

“Sería bueno que recorran, vean el mercado, donde todo lo que se consume está apto, con todos los controles de manipulación de alimentos, tanto de productores como de puesteros”, señaló.

Con estas explicaciones, queda claro que la situación de la banana en Corrientes refleja una combinación de escasez por factores climáticos, alta demanda regional y el rol central del Mercado de Concentración, mientras se espera que los precios comiencen a estabilizarse en las próximas semanas.