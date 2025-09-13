La Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” celebró 50 años de historia en Corrientes

La comunidad educativa de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” vivió una jornada histórica al celebrar sus 50 años de vida institucional. El acto contó con la presencia de autoridades educativas, institucionales y comunitarias, quienes acompañaron a directivos, docentes, estudiantes y familias en este momento especial.

El evento incluyó el descubrimiento de placas conmemorativas, símbolo de la memoria viva de una institución que marcó un antes y un después en la educación técnica de la provincia. Desde la escuela destacaron que estos cincuenta años representan “medio siglo de trabajo sostenido, de sueños compartidos y de saberes transmitidos con dedicación y vocación”.

Una institución con futuro

Actualmente, la escuela ofrece cuatro tecnicaturas:

Electricidad

Automotores

Electrónica

Gestión y Administración de las Organizaciones

Además, cuenta con una amplia propuesta de Cursos de Formación Profesional, lo que refleja su compromiso con las demandas del siglo XXI y la formación integral de sus estudiantes.

Durante el acto, el director general de Nivel Secundario de la Provincia, Sergio Gutiérrez, transmitió el saludo de la ministra de Educación, Praxedes López, y resaltó el rol fundamental de la institución. “Esta escuela dejó una marca profunda en la formación técnica de Corrientes, y su equipo docente se destacó por su compromiso, sus logros y su vocación de servicio”, expresó.

Gutiérrez también subrayó la apuesta provincial por la educación técnica, destacando mejoras en infraestructura, normativa y administración, fruto del esfuerzo colectivo de supervisores, gremios y docentes.

En su mensaje final, alentó a los estudiantes a seguir soñando y proyectándose. “La Escuela Beltrán cuenta hoy con 16 formaciones profesionales y 4 técnicas que nos llenan de orgullo. Sigamos creciendo, sigamos formando jóvenes técnicos comprometidos con el futuro”.