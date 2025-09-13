¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 13 de septiembre

Por El Litoral

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 07:02

Tarjeteros se reunieron con la Municipalidad y contemplan aumento para noviembre

Corrientes: pasajeras de un remís demoradas con oro y moneda extranjera sin respaldo legal

Las fiscalías federales se preparan para la implementación del sistema acusatorio

Una perra sufrió fractura de cadera tras ser atropellada, la cirugía cuesta $250.000

Gustavo Valdés: "Las provincias no son las enemigas de la Patria"

Isla Apipé: llevaban carne de faena clandestina

El martes se conocerá los años de prisión a un sentenciado por abuso en una parada

Paro universitario en la Unne y convocan a la Tercera Marcha Federal en Corrientes

