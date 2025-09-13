Milei quiere reflotar el Pacto de Mayo con los gobernadores dialoguistas 

Javier Milei quiere negociar un pacto de gobernabilidad con los gobernadores dialoguistas después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Presidente apunta a realizar un acuerdo con los mandatarios provinciales para fijar una hoja de ruta sobre las reformas laboral, tributaria y previsional, que quiere enviar al Congreso en diciembre de este año.

Según pudo saber TN, el Gobierno busca acercar posiciones y establecer una serie de puntos sobre el rumbo de la gestión, como hizo con la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, a la que asistieron dieciocho gobernadores en julio de 2024. En Nación están dispuestos a impulsar cambios en el esquema de repartición de fondos de la mano de un acuerdo legislativo para sostener los vetos.

El Ejecutivo cree que la ruptura de alianzas con gran parte de las provincias y distintos actores políticos provocó una profundización de la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza junto con inestabilidad económica en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses. “El ruido político se trasladó a lo económico y tuvimos que sostener tasas altas, lo que provocó un enfriamiento de la economía”, expresan.

La Casa Rosada quiere darle un mensaje de estabilidad política y de previsión a los mercados por afuera del período electoral de este año. En la mesa política de Balcarce 50 reconocen que están dispuestos a hacer concesiones en partidas presupuestarias y en el armado de La Libertad Avanza para 2027, aunque descartan ceder lugares en el gabinete.

Es parte de la mesa federal que el Gobierno busca reflotar con la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, que tiene previsto realizar también visitas a las provincias. En Nación subieron a la negociación también al ministro de Economía, Luis Caputo, para acordar cancelaciones de deuda y distribución de fondos luego de vetar la ley que coparticipa los ATN.

En la Casa Rosada creen que no pondrán impulsar una reactivación de la economía sin la sanción de las reformas que tienen en carpeta y buscan preparar el terreno de la negociación para los próximos dos años. “La idea es avanzar con una reforma tributaria que les sirva a las provincias en términos de recaudación y con una reforma laboral que beneficie a los sindicatos con un incremento de la formalidad”, agregan en Balcarce 50.

El Gobierno tiene en la mira a los integrantes de Provincias Unidas, que fueron aliados del Ejecutivo en primera instancia y definieron competir por separado en sus distritos luego de desencuentros y tensiones. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

Lo mismo aplica para jefes provinciales como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros. Los únicos aliados actuales del oficialismo son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

