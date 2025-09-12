Espínola Serial logró la medalla de plata en los Jadar 2025

La jornada de viernes le dio a Corrientes dos nuevas medallas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (Jadar) - Rosario 2025.

Ignacio Espínola Serial se quedó la presea de plata en taekwondo, mientras que Víctor Rico consiguió el tercer puesto en salto ecuestre.

El reciente campeón Panamericano Junior de taekwondo, Espínola Serial, logró la medalla de plata en la competencia de taekwondo en la categoría hasta 58 kilos.

El correntino comenzó a competir en los cuartos de final donde venció al bonaerense Santiago Estecho 15 a 2.

En las semifinales, el taekwondista que forma parte del Crisamnich Team, superó a otro representante de Buenos Aires: Lautaro Núñez por 13 a 9.

En la final, Espínola Serial cayó frente a Cristian Correa, también de Buenos Aires, 2 a 0.

El podio se completó con Lautaro Núñez y Maximiliano Lafratti (Entre Ríos).

En la misma categoría, que se desarrolló en el Predio Ferial Parque Independencia, participó el correntino Joaquín Liaudat que perdió en su combate de octavos de final frente a Tomás González (Córdoba).

Por su parte, en el Jockey Club de Rosario, en la competencia de salto ecuestre, el correntino Víctor Manuel Rico junto a Santa Ana Caramelo, logró el tercer puesto.

En la prueba terminó con 4 penalidades y compartió el tercer lugar del podio con Lautaro Franchi (Córdoba) junto a Cay Z.

En el primer puesto, también hubo paridad para dos jinetes que terminaron sin penalizaciones: Joaquín Albisu (Entre Ríos) y Joaquín Somoza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

La correntina María Azul Luque junto a Runinghan participó de esta prueba pero quedó relegada en las posiciones.

El autódromo Ciudad de Rafaela fue la sede para las competencias de ciclismo en ruta. Paola Corina Sosa logró la sexta ubicación en la prueba contra reloj femenino que ganó la sanjuanina Maribel Aguirre.

En tanto que en la laguna Setúbal, en las cercanías a la capital santafesina, se concretaron las competencias de canotaje.

Los correntinos Santiago Descalzo e Ignacio Zoloaga finalizaron en la sexta ubicación del K2 500m masculino. La prueba fue ganada por los bonaerenses Manuel Orero y Gonzalo Carreras.