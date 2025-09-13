Tragedia en Corrientes: murió un niño de 2 años tras caer en una pileta

Murió un nene de 2 años tras caer en una pileta de una vivienda vecina en la localidad correntina de Carolina.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes, cuando en un descuido de sus familiares el pequeño cruzó hacia otra casa y cayó al agua.

De inmediato fue rescatado y trasladado de urgencia por personal de la comisaría distrital hacia el Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de Goya, donde ingresó a la guardia en estado crítico.

Fuentes médicas confirmaron que el menor permanecía internado con pronóstico reservado y bajo estrictos cuidados.

Sin embargo, su situación era extremadamente delicada y, pese a todos los intentos por salvarlo, falleció en la madrugada de este sábado.

Con información de Tn Goya