Corrientes intensifica controles en la frontera con Brasil para frenar el abigeato

En la tarde del viernes, en la localidad de Santo Tomé, se desarrolló una reunión de coordinación interinstitucional destinada a abordar la problemática del abigeato en la frontera con Brasil.

La iniciativa surge tras recientes hechos delictivos en los que se vieron involucrados sujetos provenientes del país vecino.

El encuentro contó con la participación de la Policía de Corrientes, autoridades judiciales, miembros de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional, quienes definieron acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en una de las zonas más sensibles de la provincia.

Un plan integral para una frontera compleja

Durante la reunión se analizaron las dificultades propias del terreno agreste, la gran extensión de la jurisdicción a patrullar, y la presencia de pasos no habilitados que son utilizados por los delincuentes para el traslado ilegal de ganado.

También se destacó la importancia de la cooperación binacional con Brasil, a fin de garantizar la persecución penal transfronteriza y optimizar la eficacia en el combate a esta modalidad delictiva.

La Policía de Corrientes dispuso la utilización de todos los recursos disponibles: camionetas, drones, cuatriciclos, lanchas y equipamiento logístico especializado, que permitirán ampliar los recorridos, mejorar el monitoreo y garantizar una presencia activa en la zona rural y fronteriza.

Las fuerzas participantes resolvieron unificar criterios de acción, coordinar operativos y potenciar el uso de recursos logísticos, con el objetivo de brindar una respuesta más eficiente ante el avance del abigeato.

De esta manera, Santo Tomé y su región fronteriza se convierten en un área prioritaria para el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad, en defensa de los productores y la comunidad rural.