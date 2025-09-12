Una perra sufrió fractura de cadera tras ser atropellada, la cirugía cuesta $250.000

Una perra fue encontrada en grave estado sobre avenida Garay en la ciudad de Corrientes, luego de permanecer aproximadamente una hora al costado de la calzada tras ser atropellada por un camión. El hallazgo generó conmoción entre los transeúntes, que alertaron a los rescatistas para brindarle atención inmediata. El animal fue asistido de urgencia por el veterinario y debe someterse a una segunda operación ya que presenta fractura de cadera.

Juanse Jantus, integrante de Ayudando Animales Corrientes, explicó a El Litoral: “Rescatamos una perrita con toda la espalda abierta, fue chocada por un camión. Necesitamos ayuda para cubrir sus gastos. El costo de la cirugía es de 250.000 pesos, hay que volverla a operar porque tiene fractura de cadera”.

El animal fue encontrado en grave estado

El rescatista detalló además el estado en que encontraron al animal: “Quedó una hora tirada en la calle. Sobrevivió porque Dios es grande y nuestro veterinario le reconstruyó todo, estaba destruida”.

La atención inmediata fue clave para estabilizarla, aunque aún requiere intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para recuperar la movilidad.

Desde la organización solicitan colaboración a los correntinos para cubrir los gastos veterinarios. Los interesados pueden realizar donaciones al alias Rescate.ayuda.mp o comunicarse a través del Instagram @Ayudandoalosanimales\_ctes para recibir más información sobre cómo colaborar con la perra y otros animales rescatados.