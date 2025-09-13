Recuperaron una bicicleta que fue robada en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron una bicicleta que fue robada en un barrio de la capital correntina.

Efectivos realizaba recorridas de prevención en inmediaciones del barrio Piola, cuando observaron a dos individuos que trasladaban una bicicleta de color blanco.

Al notar la presencia del móvil policial, los sospechosos arrojaron el rodado y emprendieron la fuga a pie, ingresando en los pasillos de la barriada, donde finalmente se perdieron de vista.

El rodado fue resguardado y, tras consultar la base de datos policial, se constató que se trataba de una bicicleta marca SLP, modelo 5Pro, rodado 24, color blanco con vivos de colores, la cual estaría vinculada a un hecho delictivo que se investiga en la dependencia policial.

Las autoridades judiciales ya fueron notificadas de lo ocurrido y se continúan con las diligencias de rigor para avanzar en la investigación y dar con los responsables del ilícito.