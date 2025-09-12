Racing volvió al triunfo en el clásico contra San Lorenzo

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 en el partido que disputaron este viernes en el estadio Presidente Perón, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

Los goles fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y el delantero Santiago Solari, en 12 del complemento.

Con el triunfo, la Academia cortó una racha negativa, volvió al triunfo después de tres presentaciones y sumó su primera victoria como local en el certamen donde acumula siete puntos, en el penúltimo lugar del grupo A.

Mientras que San Lorenzo sumó su segunda presentación sin triunfos y quedó con 12 puntos en la zona B.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas visitará a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que el Ciclón será visitantes de Independiente de Avellaneda, el domingo 21 a las 14:30.

Previamente, el martes 16, Racing visitará a Vélez por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La jornada de viernes en la Liga Profesional comenzó con la victoria de Deportivo Riestra que como local superó a Central Córdoba 2 a 0 con goles de Antony Alonso y Jonatan Goitía.

Por su parte, Huracán y Vélez igualaron sin abrir el marcador. El equipo de Liniers terminó con un jugador menos por la expulsión de Agustín Lagos a los 30 minutos del primer tiempo.

La octava fecha se abrió el jueves con un 0 a 0 entre Belgrano y San Martín de San Juan.