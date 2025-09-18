El INYM clausuró un molino, intervino 33 mil kilos de yerba mate envasada e inutilizó 150 mil kilos de palitos

Tras varias semanas de investigación, los departamentos de Fiscalización y Control de Calidad del INYM efectuaron el pasado miércoles 10 de septiembre un operativo en la zona de General Urquiza (Misiones), que derivó en la clausura de un molino no habilitado y la intervención de 33 mil kilos de yerba mate de dudosa condición bromatológica, la cual ya estaba envasada y palletizada, a punto de salir para su distribución.

Este operativo se desarrolló de manera conjunta con la Dirección de Saneamiento Ambiental (Ministerio de Salud Pública de Misiones) y contó con el apoyo de la Policía de Misiones. Se tomaron las muestras correspondientes y se inició el sumario administrativo para determinar las sanciones que correspondan. En el predio también se detectaron 150 mil kilos de palitos de yerba mate, procediéndose a su inmediata intervención.

Para llegar a la zona donde se estaba realizando el envasado, los fiscalizadores debieron acceder a la parte de atrás de un establecimiento, en un lugar escondido, que no contaba con las mínimas condiciones de higiene, calidad y seguridad para procesar un alimento como la yerba mate. Todo el producto encontrado allí fue retenido e intervenido, logrando así evitar que llegue a los centros de distribución.

Este procedimiento pone en relevancia la tarea de fiscalización que lleva adelante el INYM, ya que se puso freno a una maniobra desleal que afecta a todo el sector yerbatero, con una directa incidencia en el precio de la materia prima y que -al mismo tiempo- perjudica la calidad de la yerba mate, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.