Emotiva despedida del ex concejal, Félix Sosa en la Basílica de Itatí

La comunidad de Itatí atraviesa días de profundo dolor tras la repentina muerte de Félix Omar Sosa Ayala, exconcejal y referente local de 40 años, quien perdió la vida el pasado miércoles en un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 20. Este jueves, la Basílica de Nuestra Señora de Itatí se convirtió en el epicentro del homenaje. Allí, a las 11, se celebró la Misa de cuerpo presente presidida por el padre Guillermo Campos fdp y concelebrada por el padre Feliciano de los Mozos fdp.

Misa de despedida

En una emotiva ceremonia, familiares, amigos y vecinos colmaron el templo para despedir a un hombre recordado por su compromiso con la comunidad. La presencia de legisladores provinciales, dirigentes políticos y autoridades municipales, como el intendente de Itatí, Francisco Romero, y el de Ramada Paso, Arturo Puyol, puso en relieve el reconocimiento a la figura de Sosa.

Los momentos más sentidos se vivieron durante los cantos de la Misa, en los que participaron sus compañeros del grupo musical Jopará, del que formaba parte. Sus voces, quebradas por la emoción, fueron un símbolo de la estrecha relación que el joven mantenía con la cultura y la vida religiosa de su pueblo.

La noticia de su fallecimiento causó un fuerte impacto en toda la región. Con lágrimas, abrazos y oraciones, Itatí lo despidió.

