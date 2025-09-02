Quejas por el corte de una en el puente General Belgrano

Comenzaron el lunes desde las 22 y hasta las 6, las obras de mantenimiento del puente General Belgrano anunciadas por Vialidad Nacional. De acuerdo a lo informado el tránsito solo sería reducido ya que se trabajaría en una solo banda por vez, pero los usuarios se vieron sorprendidos cuando a las 22 y por una hora, el viaducto estuvo totalmente cerrado.

La situación fue caótica para un lunes laboral y estudiantil, numersos estudiantes debieron pasar el puente caminando hasta la otra punta donde los esperaba otro colectivo. Los bocinazos no se hicieron esperar y las quejas e insultos se multiplicaron.

"No sabemos que pasó. Se había informado que solo se iba a interrumpir de un lado por vez, pero el puente estuvo cortado una hora y sin previo aviso", dijo a El Litoral un automovilista-.