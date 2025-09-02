¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
eduardo ledesma pregunta Elsa Romero Feris puente General Belgrano
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Quejas por el corte de una en el puente General Belgrano

Por El Litoral

Martes, 02 de septiembre de 2025 a las 22:17

Comenzaron el lunes desde las 22 y hasta las 6, las obras de mantenimiento del puente General Belgrano anunciadas por Vialidad Nacional. De acuerdo a lo informado el tránsito solo sería reducido ya que se trabajaría en una solo banda por vez, pero los usuarios se vieron sorprendidos cuando a las 22 y por una hora, el viaducto estuvo totalmente cerrado. 

La situación fue caótica para un lunes laboral y estudiantil, numersos estudiantes debieron pasar el puente caminando hasta la otra punta donde los esperaba otro colectivo. Los bocinazos no se hicieron esperar y las quejas e insultos se multiplicaron. 

"No sabemos que pasó. Se había informado que solo se iba a interrumpir de un lado por vez, pero el puente estuvo cortado una hora y sin previo aviso", dijo a El Litoral un automovilista-.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD