Se incendió un hospedaje a metros de la Basílica de Itatí

Un incendio se desató este jueves por la tarde, pasadas las 14,30, en una habitación de un hospedaje ubicado en las inmediaciones de la Basílica de Itatí. El hecho generó preocupación entre vecinos y visitantes, en vísperas a la peregrinación a la que se espera la llegada de miles de fieles a la localidad correntina. No se registraron heridos.

Detectaron donde inició el fuego

De acuerdo con las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en una parte de la habitación afectada. Las pérdidas materiales fueron totales, ya que las llamas consumieron colchones, una cama y un sofá, entre otros elementos.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de bomberos voluntarios de Itatí, quienes lograron controlar y sofocar el fuego en poco tiempo. Luego realizaron tareas de enfriamiento para evitar rebrotes.

En paralelo, personal de la comisaría distrito Itatí trabajó en la zona para brindar seguridad y apoyo en el operativo.

Con información de Noticias Itateñas