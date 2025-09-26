La Reina abrió su 11ª sucursal en La Unidad y suma un total de 650 puestos de trabajo generados en Corrientes

En una muestra más de su apuesta al desarrollo local, la empresa La Reina celebra la apertura de su sucursal número 11 en el recientemente inaugurado complejo La Unidad. El local de 500 metros cuadrados, ubicado en el sector del UniPlaza Shopping, es un supermercado exclusivo con diseño interior actualizado, donde además de los tradicionales productos de carnicería y panificados, los clientes podrán encontrar fiambres, envasados, lácteos, bebidas, frutería, verdulería, almacén y artículos de limpieza.

“Como caracteriza a La Reina, este local también fue pensado y construido con el objetivo de que nuestros clientes se sientan a gusto. Desde la limpieza, el cuidado de los detalles y, por supuesto, la atención que nos distingue”, comentó la responsable de Marketing de la empresa, Lic. Rosario Demaria.

“La empresa siempre ha priorizado la atención al cliente. Queremos que quienes entren a nuestras sucursales se sientan bien. Y trabajamos día a día para que siempre encuentren predisposición, atención cálida, amable y respetuosa”, agregó.

Esta impronta de La Reina se verá reflejada también en esta nueva sucursal, “así como en cada una de las que se inauguren”, aseguró.

Una empresa correntina

La Reina es una empresa correntina que desde 1998 trabaja para llevar productos de calidad a las mesas de miles de familias que la eligen día a día. Desde sus inicios, apostó al desarrollo local, generando más de 600 puestos de trabajo directos y consolidándose como un pilar de la economía regional y una marca cercana a la comunidad.

Su crecimiento comenzó con la elaboración propia de panificados y la comercialización de carnes, respaldados por una planta industrial única en el nordeste argentino, equipada con tecnología de última generación.

Innovación y crecimiento

Reafirmando su espíritu innovador, La Reina incursiona en el rubro de market, incorporando nuevas líneas de productos: fiambres, envasados, lácteos, bebidas, frutería, verdulería, almacén y artículos de limpieza.

Con la apertura de su 11ª sucursal en UniPlaza Shopping, ratifica su compromiso con el desarrollo de la provincia, ofreciendo calidad, empleo, cercanía y proyectando un futuro de crecimiento sostenido junto a todos los correntinos