Así es el nuevo “UniPlaza Shopping” en Corrientes: 35 locales y patio de comidas

Corrientes ya cuenta con un nuevo punto de encuentro: el “UniPlaza Shopping”, inaugurado el viernes en la noche por el gobernador Gustavo Valdés.

Se trata del primer proyecto del complejo urbano La Unidad, que busca transformar un espacio histórico en un polo de comercio, cultura y esparcimiento, apostando a la articulación entre el sector público y privado.

En su discurso, Valdés agradeció al presidente del Directorio, Nicolás Goitia, y recordó con emoción a Jorge Goitia, a quien definió como un visionario. “Este shopping fue ideado como un espacio abierto y fresco, al estilo Miami, y hoy es una realidad gracias a la confianza mutua entre Estado e inversores”, expresó.

El mandatario también anunció que la torre central del complejo será un edificio tecnológico de 20 pisos y que el Banco de Corrientes instalará allí su Banca Empresa, mediante un inédito fideicomiso público-privado.

Un espacio que transforma la ciudad

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, destacó que UniPlaza es un proyecto distintivo en la región por integrar usos comerciales, culturales y de entretenimiento en un mismo predio. “Lo que antes fue un lugar de encierro, hoy se convierte en un espacio de libertad y desarrollo económico”, remarcó.

A su turno, el viceintendente Emilio Lanari celebró la transformación urbana y las inversiones impulsadas por Valdés, señalando que junto a la Costanera, el Paseo de Compras “Ex Vía” y El Puerto, consolidan un modelo de ciudad moderna y turística.

Infraestructura y empleo

El UniPlaza Shopping se levanta sobre un terreno de 18.000 m², con:

35 locales comerciales en tres niveles.

Patio de comidas climatizado de 1.300 m² , con capacidad para 350 personas.

Estacionamiento para 90 vehículos y cocheras subterráneas para 150 más.

Un supermercado premium entre sus principales anclas.

La obra se completó en apenas 24 meses, y se estima que generará más de 250 empleos permanentes, potenciando el movimiento turístico y comercial de Corrientes.