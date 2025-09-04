Restricción del servicio de colectivos: "Es una desición del empresario", dijo Sabao

Tras las medidas tomadas por dos empresas de transporte urbano, este jueves se desarrolló una reunión entre la gremial UTA Corrientes con empresarios para definir una solución al conflicto salarial. Además, esta semana el servicio de transporte sufrió una restricción, funcionando de 7 a 23.

Al respecto, el Secretario General de UTA Corrientes, José Luis Sabao, dijo que “se llegó a un acuerdo” sobre la reunión con los empresarios.

Cabe recordar que los trabajadores reclaman una recomposición salarial, la cual llegó a buen puerto. “También se reclamó una diferencia de un mal descuento que se hizo en la última liquidación, que no tuvo que hacerse”, dijo Sabao en entrevista a radio Sudamericana.

Además, el sindicalista agregó que “los empresarios manifiestan no poder cumplir con los sueldos de los trabajadores”, debido a que “siguen recibiendo la misma cantidad de subsidio de provincia y municipio que hace un año atrás”.

Sobre el retorno a la normalidad del servicio, Sabao dijo que “esa es una decisión del empresario”, aclarando que los trabajadores no tienen nada que ver con la restricción de 7 a 23. “Es más, no estamos de acuerdo con eso nosotros porque realmente perjudica al sistema y perjudica a los pasajeros”.