Últimos días de frío en Corrientes, con mínimas de 3°C y heladas

Con la llegada de los vientos del sur a Corrientes, el termómetro volvió a bajar. Para el sábado se espera que la mínima alcance los 4ºC en la Capital y en algunos sectores del sur de la provincia se pronostican heladas, con temperaturas que van desde los 3ºC a los 0ºC. Este fin de semana podría ser el último con temperaturas bajas antes de la llegada de la primavera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se esperan mínimas de 6ºC y máximas de 16ºC, con cielos algo nublados y vientos del sureste. El Informe Agrometeorológico Semana del Inta (Siga) prevé que las heladas ingresen el viernes y se extiendan para el sábado, con especial impacto en ciudades como Goya.

Las heladas se desarrollarán entre el viernes y sábado en Corrientes- Fuente: Sepa

Las temperaturas mínimas rondarán entre los 3ºC y los 0º. Fuente: SEPA

La explicación de las heladas agrometeorológicas

Una doctora en recursos naturales y observadora meteorológica explicó a El Litoral que la helada que se espera es del tipo agrometeorológica, es decir, que afecta la capa cercana al suelo. "Para Mercedes el SMN da una mínima de 3ºC, o sea matemáticamente sería helada agrometeorológica. Pero depende cómo se den las condiciones, no causa daño al cultivo (sólo algo que justo esté emergiendo puede ser más sensible)", explicó la especialista.

En la capital, las mínimas más bajas se prevén para este sábado con 4ºC y máximas de 19ºC. Para el domingo, las condiciones se mantendrán entre los 7ºC y los 18ºC, con cielos mayormente nublados.

Desde este jueves al próximo martes hay probabilidad de lluvias. Fuente: SEPA.

Del 10 al 15 de septiembre, la probabilidad de lluvia es inferior en Corrientes. Fuente: SEPA.

En cuanto a las precipitaciones, las tormentas aisladas se podrían desarrollar este lunes. El informe agrometeorológico indica que: “Para los días siguientes las lluvias se concentrarían sobre el NEA; algunas podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo”.