Psicológos: cuál es requisito que deberán presentar los pacientes de Ioscor para atenderse

Los afiliados a la obra social provincial Ioscor que asisten a psicólogos en Corrientes deberán presentar durante septiembre una solicitud médica autorizada antes de recibir la atención. Esto forma parte de un esquema transitorio mientras se negocia un nuevo convenio.

Cintia Ojeda, de la Red de Psicólogos de Corrientes, explicó a El Litoral: “En realidad no es una nueva situación. Ioscor tiene un convenio con la Asociación de Psicólogos ya desde el 2015, o sea que hace 10 años, y en ese convenio había una normativa que explicitaba cómo era la presentación de las atenciones que cada prestador hacía”.

Durante la pandemia, una resolución flexibilizó los requisitos y permitió un sistema más ágil. Sin embargo, esa normativa fue dada de baja recientemente. “Esa resolución de la pandemia ya se dio de baja, entonces ahora lo que ellos nos están pidiendo es volver a la modalidad anterior, que en realidad es la modalidad que está conveniada”, señaló Ojeda.

Qué deberán hacer los afiliados

Ante el cambio, los profesionales solicitaron modificar el convenio para que se ajuste a la realidad actual, aunque el proceso llevará tiempo. Mientras tanto, durante septiembre se aplicará el mecanismo previo, el paciente deberá contar con una indicación médica, autorizarla en Ioscor y recién después podrá asistir a las sesiones.

“Eso nosotros presentamos a fin de mes y ahí se inicia todo el proceso para el pago. Esperamos que sea solamente este mes y que ya durante septiembre se pueda resolver lo del nuevo convenio”, explicó Ojeda, reflejando la voluntad de ambas partes de encontrar una solución beneficiosa para todos.