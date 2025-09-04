Goya: 15 perros y un loro en avanzado estado de abandono fueron rescatados

Un total de 15 perros y un loro fueron rescatados en Goya tras ser hallados este jueves en condiciones de abandono extremo dentro de una vivienda. Los animales presentaban cuadros de anemia, desnutrición y signos evidentes de maltrato, pero hoy están a salvo y bajo el cuidado de la Agrupación Esperanza Animal, donde reciben alimento, atención veterinaria y el afecto que les faltaba.

Cómo fue el rescate

El procedimiento se concretó este jueves gracias al trabajo conjunto de la Policía Rural y Ecológica, profesionales de la salud animal y vecinos que se sumaron al rescate. La intervención del veterinario Pablo Vicentín, la Lic. Marisel Ezquivel y personal de la comisaría local permitió trasladar a los animales a un lugar seguro.

“Un trabajo en conjunto que demuestra que cuando la policía, los peritos y la comunidad actúan unidos, se pueden salvar vidas y darle otra oportunidad a los que no tienen voz”, señalaron.

Todos fueron trasladados y ahora quedan bajo cuidado de la Agrupación Esperanza Animal, una vez que esten en condiciones los animales podrán ser adoptados por familias que deseen brindarles una nueva oportunidad.