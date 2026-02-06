Corrientes: trabajadores despedidos de la empresa Alal cortaron la Ruta 27

Trabajadores despedidos de la empresa textil Emilio Alal realizaron un corte de la Ruta 27, en el acceso norte de Goya. Comenzó alrededor de las 8 de este viernes con el objetivo de reclamar el pago de indemnizaciones tras el cierre definitivo de la firma. La protesta se concretó mientras los empleados aguardan una audiencia prevista para el miércoles.

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, indicó previamente que los exempleados manifestaron su preocupación por la demora en los pagos. Según explicó, aún no se ha abonado el 50% de la indemnización correspondiente como primer tramo, aunque los trabajadores reclaman el total de lo adeudado.

“El reclamo principal de los trabajadores es que ni siquiera se cumplió con ese 50%”, señaló Hormaechea, y añadió que el objetivo de los empleados es recibir la totalidad del dinero pendiente.

La preocupación entre los afectados se profundiza con la proximidad del inicio del ciclo escolar y el impacto económico que esto genera en sus familias. Los trabajadores mantienen la medida de fuerza hasta que haya avances concretos en la negociación con la empresa y en la audiencia prevista.