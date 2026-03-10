¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Donald Trump Manuel Adorni Orquesta Sinfónica
Donald Trump Manuel Adorni Orquesta Sinfónica
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TEATRO VERA

La Orquesta Sinfónica de Corrientes presentará el concierto “El arte de ser mujer”

El espectáculo se realizará este sábado 14 de marzo a las 21. La propuesta integra el ciclo “Cultura en clave de mujer” y tendrá entrada gratuita.

 

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 07:21

La Orquesta Sinfónica de Corrientes presentará este sábado 14 de marzo el concierto “El arte de ser mujer” en el Teatro Oficial Juan de Vera. El espectáculo comenzará a las 21 y las entradas serán gratuitas, con retiro previo en la boletería del teatro o a través de la plataforma weepas.

La propuesta forma parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”, impulsado por el Instituto de Cultura. El programa busca visibilizar distintos roles de las mujeres en el ámbito artístico, como compositoras, intérpretes, solistas y directoras.

La dirección artística y musical estará a cargo de Andrea Fusco, directora titular de la Orquesta. En esta ocasión participará como solista la joven violinista Lucia De Santis, quien interpretará Introducción y rondó caprichoso op. 28 de Camille Saint-Saëns.

Durante el concierto también se estrenará un fragmento de “Iuventus”, obra de la compositora contemporánea Rita Ventura. El repertorio incluirá además danzas de distintas tradiciones culturales, entre ellas valses y las Danzas eslavas op. 72 de Antonín Dvořák.

El espectáculo contará con la participación especial del club de patinaje artístico Sol y Luna, que se sumará a la propuesta escénica de la velada.

 

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD