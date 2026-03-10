La Orquesta Sinfónica de Corrientes presentará el concierto “El arte de ser mujer”

La Orquesta Sinfónica de Corrientes presentará este sábado 14 de marzo el concierto “El arte de ser mujer” en el Teatro Oficial Juan de Vera. El espectáculo comenzará a las 21 y las entradas serán gratuitas, con retiro previo en la boletería del teatro o a través de la plataforma weepas.

La propuesta forma parte del ciclo “Cultura en clave de mujer”, impulsado por el Instituto de Cultura. El programa busca visibilizar distintos roles de las mujeres en el ámbito artístico, como compositoras, intérpretes, solistas y directoras.

La dirección artística y musical estará a cargo de Andrea Fusco, directora titular de la Orquesta. En esta ocasión participará como solista la joven violinista Lucia De Santis, quien interpretará Introducción y rondó caprichoso op. 28 de Camille Saint-Saëns.

Durante el concierto también se estrenará un fragmento de “Iuventus”, obra de la compositora contemporánea Rita Ventura. El repertorio incluirá además danzas de distintas tradiciones culturales, entre ellas valses y las Danzas eslavas op. 72 de Antonín Dvořák.

El espectáculo contará con la participación especial del club de patinaje artístico Sol y Luna, que se sumará a la propuesta escénica de la velada.