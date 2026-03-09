Gimnasia profundizó la crisis de Regatas que perdió su cuarto partido consecutivo

La caída de Regatas Corrientes parece no tener fin. Este lunes, en el Fortín Rojinegro, cayó frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 79 a 73, sumó su cuarta derrota consecutiva y bajó al séptimo lugar en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

Después de ganar el clásico frente a San Martín y llegar a la cima de las posiciones, el elenco de Juan Manuel Varas no volvió a ganar. Perdió los cuatro partidos que jugó en Corrientes y bajó hasta la séptima ubicación.

En el partido contra Gimnasia (17-11), rival directo en las posiciones, Regatas (15-11) no logró regularidad en su juego, sufrió con el poco poder de gol y no tuvo resto para intentar volver al triunfo. Juan Pablo Corbalán con 20 puntos e Iván Gramajo con 14 fueron los principales goleadores en el elenco correntino donde estuvo ausente por lesión el colombiano Diego Tello y no fue utilizado en la rotación Matero Chiarini.

En el conjunto patagónico, que logró su cuarto triunfo en hilera, sobresalieron el venezolano Anyelo Cisneros y Federico Grun con 13 puntos cada uno. Además, el ecuatoriano Bryan Carabalí fue doble figura: 10 puntos y 11 rebotes,además de meter al menos 4 tapones.

El encuentro comenzó con Gimnasia marcando el ritmo. En defensa Bryan Carabalí se hizo impasable cerca del aro y Grun lastimó con los tiros de tres puntos para adelantar a su equipo 12 a 5. Con la rotación de los quintetos, Regatas logró frenar el ataque visitante y con un buen pasaje de Nicolás Aguirre se mantuvo cerca en el marcador (13-18).

Regatas tuvo un mejor arranque en el segundo capítulo de la mano del Pena Aguirre y logró pasar al frente 20 a 18. La respuesta de Gimnasia tuvo como abanderado a Kennet Horton para clavar un parcial de 14 a 12 y adelantarse en el global 32 a 22. En el cierre, el Fantasma contestó con Gramajo y Ramírez Barrios para achicar la distancia a cuatro (31-35).

En el tercer cuarto, Gimnasia se sostuvo al frente con Emiliano Toretta y Cisneros mientras que Regatas apostó con Ramírez Barrios y Gramajo.

La buena defensa y en ataque la dupla: Gramajo - Corbalán, le permitieron a Regatas adelantarse en el inicio del último cuarto 58 a 57. Con cinco minutos por jugar, el marcador indicaba 64 a 63 para la visita que desde allí volvió a tomar el control del partido.

Gimnasia ajustó la marca y secó el ataque correntino. En tanto que entre Marcos Chacón y Carabalí le dieron los puntos necesarios para encaminarse al triunfo que ahora les permitió subir al quinto lugar.

Ahora Regatas buscará la recuperación en Córdoba donde afrontará tres partidos. El jueves 12 visitará a Independiente de Oliva, el sábado 14 hará lo propio con Atenas y el lunes 16 jugará contra Instituto.