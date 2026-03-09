Trump dijo que la guerra con Irán terminará pronto: “Estamos dándole una paliza”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que la guerra con Irán será “una corta excursión”.

“Estamos dándole una paliza”, afirmó en una reunión con dirigentes republicanos y en una posterior rueda de prensa. “No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo de rehén”, indicó.

El mandatario buscó minimizar así el impacto del alza del precio del crudo como consecuencia del conflicto. El barril de petróleo superó los US$ 100, llegó a US$118 y luego bajó.

Cuando se le preguntó cuando terminará la guerra, afirmó: “pronto, muy pronto”. Además, señaló que golpeará a Irán “muy, muy duro” si bloquea el suministro petrolero en el Estrecho de Ormuz.

Trump dijo que las fuerzas estadounidenses “no se detendrán” hasta que Irán esté “totalmente y decisivamente derrotado” tras la elección de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

Más temprano, mantuvo una extensa conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin. “Tuve una muy buena conversación”, dijo.

Qué dijo Donald Trump sobre la duración de la guerra

Trump aseguró el lunes que la guerra contra Irán sería una “corta excursión” al tiempo que insistió en que la ofensiva continuaría “hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado”.

“Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algunas personas. Y creo que verán que va a ser una corta excursión”, dijo Trump ante un grupo de republicanos en su club de golf en Doral, Florida.

“Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente”, dijo Trump, que apeló a una “victoria definitiva” contra Irán.

Al referirse a la muerte del exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otros dirigentes iraníes, dijo que Estados Unidos “no cejará hasta que el enemigo sea totalmente y decisivamente derrotado”.

Trump afirmó: “Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado”, declaró en Miami.

Las declaraciones de Trump, en un evento con congresistas republicanos en el Club de Golf en Doral, contrastan con una entrevista que dio horas antes a la cadena CBS News sobre que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”, aunque no especificó una fecha concreta para el fin del conflicto.

El mandatario insistió ante los legisladores de su partido que Estados Unidos e Israel, tras más de una semana de la guerra, han “completamente destruido” la capacidad de drones y misiles de Irán.

“Los estamos golpeando donde hacen los drones. Conocemos todos (los sitios) y estamos dándoles una paliza en eso ahora, donde fabrican los drones, un montón de trabajo, un montón de brillante trabajo, pero vamos a tener un mundo más seguro tan pronto esté terminado. Y va a estar terminado muy rápidamente”, aseguró.

TN