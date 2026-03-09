Polémica por la presencia de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva que viajó con Milei a EE.UU.

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos para participar de la Argentina Week quedó envuelto en una polémica: la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al Presidente a pesar de no ejercer ningún cargo público.

Se trata de Bettina Angeletti, quien habría viajado en el avión oficial ARG-01 junto al resto de los funcionarios. La revelación ya motivó un pedido de informes en el Congreso.

El escándalo surgió por una publicación del medio Radio Jai con imágenes íntimas de la visita de la comitiva argentina a la tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, el domingo en Nueva York.

Según trascendió, Angeletti habría viajado allí para participar de un congreso de “coaching ontológico”, su especialidad, y tendría previsto regresar a Buenos Aires junto con Adorni por sus propios medios.

Además de Angeletti también viajó la esposa del canciller Pablo Quirno, Josefina, aunque habría costeado los pasajes por su cuenta. Se sumaron a una ya amplia comitiva integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), el CEO de YPF, Horacio Marín, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, y el director de Comunicación Digital, Juan Carreira.

Pedido de informes

La presencia de la mujer del jefe de Gabinete ya generó una reacción en el Congreso. El diputado del socialismo santafesino Esteban Paulón, que forma parte del bloque Provincias Unidas, presentó un pedido de informes dirigido a Karina Milei y, en simultáneo, un pedido de acceso a la información, para conocer detalles sobre la presencia de Angeletti en la delegación.

“En tiempos complejos económicamente para muchas familias y donde el Gobierno se la pasa predicando un supuesto ajuste y una lucha contra la casta, el viaje de la esposa de Adorni en el avión oficial a Nueva York para un evento personal de su profesión de coaching, como ha dejado trascender la Jefatura de Gabinete, es un escándalo enorme”, advirtió Paulón a La Voz, al señalar que “hay una utilización de los fondos públicos como si fueran personales”.

“El avión presidencial no es un taxi. Hay temas de protocolo, de seguridad y de financiamiento. Por eso presenté un pedido de informes y otro de acceso a la información pública para que por alguna de las vías, ya sea la parlamentaria o la administrativa, podamos saber si en el manifiesto de ese vuelo aparece Bettina Angeletti; en caso de que aparezca, en rol de qué viajó; y en caso de que haya viajado con recursos propios, que lo demuestre”, aseveró el diputado.

El proyecto de Paulón consta de seis puntos. En primer lugar, se solicita una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno para el traslado de funcionarios a Estados Unidos, y se pide especificar si Angeletti fue parte de la comitiva oficial. En caso afirmativo, informar en qué rol viajó; si se dejó constancia en registros oficiales de su matrimonio con Adorni; y quién pagó sus pasajes y estadía. Si lo costeó por sus propios medios, se requiere que adjunte los comprobantes correspondientes.

Otra de las preguntas es si Angeletti “ocupa algún rol específico” en las actividades de la agenda oficial. Si así fuera, Paulón pidió saber si el vínculo con Adorni “no reviste incompatibilidad o conflicto de intereses”.

Por último, se requiere informar el presupuesto total del viaje “detallando fondos de traslados, alojamientos y rooming de la estadía en los hoteles de Nueva York”. Este último punto está dirigido a la esposa de Quirno: si bien Paulón aclaró que “en principio viajó o habría viajado por sus propios medios, seguramente los costos de su estancia en Nueva York serán sufragados por el presupuesto público”.

Tras una serie de actividades desde su arribo, Milei tiene previsto inaugurar este martes por la mañana en Nueva York la “Argentina Week 2026”, una actividad organizada por la Embajada Argentina en Estados Unidos; el JP Morgan y el Bank of America. Antes, mantendrá un encuentro con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon.

A las 13 (hora argentina), el presidente partirá junto a su comitiva en un vuelo especial hacia Chile, donde participará, el miércoles al mediodía, de la asunción del presidente electo José Antonio Kast. Finalmente, Milei volverá a la Argentina el mismo día por la tarde.

La Voz