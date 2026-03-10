Boca proyecta ampliar La Bombonera: cómo es la obra y qué falta para su aprobación

El club Boca Juniors busca avanzar con el proyecto de ampliación de La Bombonera y dio un primer paso administrativo para iniciar obras en el estadio. La institución presentó un pedido formal para construir 18 ascensores en el sector lindante a las vías ferroviarias que están al costado del predio.

La iniciativa apunta a mejorar el acceso a la parte superior del Estadio Alberto J. Armando. Desde ese sector se proyecta, a futuro, generar nuevos espacios para espectadores, aunque sin sumar una cuarta bandeja.

Permisos necesarios

Para poder comenzar con los trabajos, el club necesita primero la autorización de Ferrosur, empresa concesionaria que administra los rieles ferroviarios contiguos al estadio. El pedido fue presentado en enero y actualmente la firma analiza si la obra podría afectar la seguridad del sistema ferroviario.

En caso de obtener ese aval, el siguiente paso será iniciar gestiones ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El organismo estatal deberá realizar una evaluación técnica antes de emitir un dictamen sobre la viabilidad del proyecto.

Qué se analiza

Entre los aspectos que la CNRT deberá analizar figuran la distancia de la construcción respecto a las vías, los posibles riesgos para la seguridad ferroviaria y el impacto en la circulación de trenes. También deberá verificarse que la obra respete la zona de seguridad establecida para este tipo de infraestructuras.

Mientras tanto, el club continúa con otras tareas en el estadio. Entre ellas se encuentra la refacción de la Platea L; trabajos que forman parte de las intervenciones previas vinculadas al plan de ampliación de La Bombonera.

