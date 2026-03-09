Los padres de Loan emitieron un duro comunicado: "Si sirviera nuestra libertad para encontrarlo, ya la hemos ofrecido"

En medio de la angustia por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, sus padres, José Peña y María Noguera, difundieron un comunicado oficial denunciando las constantes intimidaciones, agresiones y la viralización de contenidos falsos en plataformas digitales.

Disposición ante la Justicia y pedido de verdad

Los padres de Loan manifestaron su plena colaboración con la investigación, recordando que fueron objeto de múltiples procedimientos legales: "Desde el 13 de junio de 2024 estamos a disposición de la Justicia. Nos han allanado, investigado, interrogado, secuestrado y analizado nuestros teléfonos, y muy bien ha estado que se haga".

En el documento, la familia fue contundente respecto a la búsqueda del niño: "Si sirviera nuestra libertad, nuestra pena o nuestro castigo para encontrar a Loan, ya lo hemos ofrecido".

Asimismo, hicieron un pedido explícito a quienes podrían tener información clave: "Hoy, para recuperar de inmediato a Loan, sólo nos queda que se rompa el pacto de silencio, principalmente de Laudelina y de quienes saben lo que pasó y dónde está".

Denuncia por hostigamiento y uso de IA

La familia Peña denunció una campaña de desprestigio que incluye el uso de herramientas tecnológicas para difundir desinformación: "Ante las falsas, gratuitas y reiteradas agresiones, intimidaciones, amenazas anónimas, episodios de hostigamiento físico, psíquico y digital, corresponde que realicemos este comunicado".

Particularmente, advirtieron sobre la difusión de contenidos falsos creados mediante Inteligencia Artificial (IA) que los muestran en situaciones degradantes o siendo detenidos por la Justicia, calificando estas acciones como parte de un "marketing del dolor" que los afecta profundamente.

El miedo como motor de la búsqueda

Lejos de mostrarse indiferentes ante las acusaciones, José y María subrayaron que su único temor es el bienestar de su hijo: "No somos nosotros quienes estamos callados ni tenemos miedo de nada o de nadie. El único miedo que tenemos es pensar qué le puede estar pasando a Loan, dónde está, quién lo tiene, si pasará frío, qué puede estar necesitando".

Finalmente, ratificaron su postura ante la causa: "Ofrecemos nuestra entera disposición: que nos investiguen todos los días, que vuelvan, que nos revisen, que nos interroguen y, si correspondiera, que nos encarcelen. Pero que nos devuelvan a Loan".