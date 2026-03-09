El Flaco López se convirtió en el argentino con más títulos en el Palmeiras

El delantero correntino José Manuel López (25 años) escribió otra página de gloria con Palmeiras y su nombre ya se mezcla con los mejores futbolistas históricos del club.

Con goles de Murilo y Vitor Roque, y con el correntino José Manuel López entre los titulares, Palmeiras venció en la segunda final a Novorizontino por 2-1 y conquistó el Campeonato Paulista por 27.ª vez en su historia. El primer duelo entre ambos equipos había finalizado 1-0 para el Verdão con gol del “Flaco” López. Camino a la final, Palmeiras dejó en el camino a San Pablo.

Los números de López en Palmeiras, donde juega desde julio de 2022, son tremendos, le permitieron ser uno de los jugadores más valorados por los torcedores, y se ilusiona con estar en la lista definitiva de la selección Argentina para el Mundial 2026.

El delantero correntino, bicampeón brasileño (2022 y 2023) y tricampeón paulista (2023, 2024 y 2026), se convirtió en el argentino con más títulos con el Palmeiras, superando al excentrocampista Luiz Villa, con cuatro trofeos (Campeonato Mundial de 1951, Torneo Río-São Paulo de 1951, Campeonato Paulista de 1950 y Copa de la Ciudad de São Paulo de 1951).

López fue el segundo máximo goleador del Campeonato Paulista con seis goles (solo detrás de Robson, del Novorizontino, con siete), igualó a Luiz Imparato en la 40ª posición del ranking de máximos goleadores históricos del Palmeiras (64 goles).

Ahora Palmeiras hará frente al Brasileirao mientras espera su participación en la Copa Libertadores 2026.