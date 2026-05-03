Prevención del suicidio: Corrientes cuenta con un servicio de asistencia las 24 horas

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes consolidó un área de asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” para atender personas con riesgo suicida o en situaciones críticas.

Adultos (Mayores de 18 años): son atendidos y derivados directamente a esta institución.

Adolescentes (16 a 18 años): la atención se centraliza en el Hospital “San Francisco de Asís”.

Menores de 16 años: la asistencia corresponde al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”.

Protocolo de intervención y seguimiento

Bajo la gestión del ministro Emilio Lanari, se implementó un protocolo que articula acciones con la Policía de Corrientes, el Ministerio de Educación y el grupo de voluntarios “Los Ángeles el Puente”.

El objetivo es garantizar el seguimiento y acompañamiento interdisciplinario desde el primer momento de la crisis.

Internación y enfoque afectivo

El servicio, a cargo del Lic. Cristian Mayol, cuenta con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.

Modalidad: se reciben tanto derivaciones de otros centros del interior como demandas espontáneas por guardia.

Internaciones breves: suelen durar de 2 a 3 días con el fin de desactivar la crisis.

El rol del entorno: es requisito contar con un "referente afectivo" durante la internación, ya que se trabaja con la familia para enseñarles cómo acompañar al paciente.

Cifras de atención

Hasta la fecha, el servicio registró más de 600 consultas por emergencia y más de 300 internaciones específicas.

Las autoridades remarcan que no siempre existe una patología mental previa, sino situaciones de desborde emocional que requieren asistencia profesional inmediata.