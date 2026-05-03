Corrientes: en un operativo se recuperó costoso equipo tecnológico

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la ciudad Capital.

El procedimiento ocurrió en la noche del sábado, cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos realizaban tareas de prevención en jurisdicción del barrio Santa Teresita.

En ese contexto, observaron a un hombre que trasladaba un bolso de manera sospechosa. Al notar la cercanía de la patrulla, el sujeto arrojó el bulto a la vía pública y emprendió la huida, logrando perderse de vista.

Elementos recuperados

Al inspeccionar el bolso abandonado, los uniformados se encontraron con artículos tecnológicos de alta gama que coinciden con elementos denunciados como sustraídos en días recientes. El secuestro consistió en:

Una notebook marca Apple con su correspondiente cargador.

Una cámara digital marca Sony .

Un lente de cámara profesional.

Todo el equipamiento recuperado fue trasladado a la base de la Unidad Especial. Allí se iniciaron las actuaciones para contactar a los propietarios legítimos y continuar con las diligencias legales que permitan encontranr al autor del hecho.