Gianinna Maradona: "Había un plan para matar a mi papá"

En medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna, su hija, mantuvo una charla distendida e íntima con un grupo reducido de periodistas que participan de las audiencias y lanzó duras declaraciones contra los siete imputados.

La hija del Diez, desde su casa, vía Zoom y en un clima relajado, sin cámaras encendidas ni registro de imágenes, aceptó responder preguntas durante casi dos horas y dejó una frase contundente: “Había un plan para matar a mi papá”.

La conversación se dio en tono ameno, por momentos emotivo, con Gianinna dispuesta a hablar no solo del expediente judicial, sino también de su dolor personal, de la interna familiar y de lo que cree que ocurrió en los últimos días de vida de Maradona. En ese marco, apuntó contra el equipo médico, cuestionó al entorno que rodeaba a Diego y aseguró que detrás de todo hubo intereses económicos.

“Había un plan de fondo”

Consultada sobre si cree que hubo algo más que negligencia médica, Gianinna fue tajante: “Yo sí creo que había un plan de fondo. No me entra en la cabeza por qué lo hicieron, pero a mi papá lo mataron”.

“Sé que había un plan, seguramente había un plan y que alguien lo dirigía. Todos tenían una bajada de línea y todos seguían alguna orden”, dijo. Y sobre cuál era ese supuesto plan, respondió directamente: “Lo querían matar”.

Gianinna volvió a apuntar contra Matías Morla y otras personas que integraban el círculo cercano de Diego en sus últimos años. “Él tenía el poder de manejar a mi papá y hacía lo que quería con ese poder”.

También sostuvo que una internación en un neuropsiquiátrico no les convenía por razones económicas: “No les servía, no era una opción, porque se le caían un montón de cosas a Morla”. Y agregó: “Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no en la salud de mi papá”.

Ella sostiene que el plan de Matías Morla era que Diego “ya no estuviera más”. Según su testimonio, esto le permitía quedarse con el control de las marcas de Maradona. “Él se cedió las marcas a él mismo, a una sociedad que él arma cediéndosela a él con el poder que tenía”, aclaró. En esa causa, la Justicia dispuso el martes pasado la elevación a juicio de Morla y de dos hermanas de Diego.

El entorno y el “sidieguismo” fueron los que llevaron a Maradona, según Gianinna, a la perdición. “Él venía hacía un tiempo muy mal... tenía problemas con el alcohol, tomaba dos copas de vino y se ponía borracho, más lo mezclaba con las pastillas y eso era un detonante. Las pastillas psiquiátricas, las pastillas para dormir y el alcohol no van de la mano... era un descontrol absoluto lo que pasaba en esa casa“, aseguró.

El rol de Leopoldo Luque y todo el equipo médico

Sobre Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio, también fue categórica: “Más allá de las ganas o de lo que hoy quiera instalar Luque de que no era su médico... él ahí se hizo responsable, era la voz cantante, para todos nosotros era su médico de cabecera”.

“¿Por qué recibía un sueldo si no era el médico de Maradona? ¿Qué le pagaban? ¿Hacía caridad mi papá?”, se preguntó.

También insistió en que la idea de llevarlo a la casa de Tigre fue absolutamente de Luque: “Yo estoy segura que él nos convenció y montaron todo eso ahí... Había todo una estrategia de querer hacer algo con nosotras y con mi papá, todo en la oscuridad”.

Gianinna también habló del rol de Agustina Cosachov, la psiquiatra de su papá. A ella le cuestionó el hecho de que la casa no tuviera ni siquiera un desfibrilador en la habitación donde dormía el exdeportista.

“Yo un día le recriminé y le dije que, cuando tuvimos la reunión antes de la externación, él nos dijo que mi papá iba a tener un cuarto abajo con un baño y no sucedió eso... no había aparatología. No había nada. Lo básico era que él tuviera un cuarto abajo con un baño. Un cuarto, no era ni siquiera un cuarto... a la persona que eligió la casa no le interesaba”, agregó.

También habló del peldaño más abajo y de quienes respondían las órdenes de Luque y Cosachov. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros, dijo.

“El enfermero que lo tenía que chequear antes de irse no lo chequeó y la enfermera que llegó tampoco lo chequeó. Yo no soy médica, pero soy diseñadora y si no sé usar una máquina no la voy a usar, me voy a retirar antes de romperla. Siento que la responsabilidad en la salud era de ellos”, expresó.

Otro de los que fue mencionado y más de una vez en el juicio fue Maximiliano Pomargo, el cuñado de Matías Morla. “El que manejaba un poco todos los hilos era Pomargo.Si él no era el jefe de esa banda, ¿por qué está metido en todos los audios y en todas las conversaciones y en todo?“, se preguntó.

Más allá de las denuncias, Gianinna también se mostró vulnerable y habló del vacío que dejó la muerte de Diego y tener que volver a afrontar un juicio tras el escándalo por el caso Makintach.

“Me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez porque ya sabía más o menos cómo era el manejo... pero uno nunca está preparado. Hay algo que aunque nosotros exijamos justicia por mi papá, él no va a volver y eso es lo que más nos atraviesa tanto a Dalma como a mí, como a mis hermanos", mencionó.

“Se te mueven un montón de cosas y se practica mucho la paciencia y el respeto sobre todo. A mí la muerte de mi papá me sigue afectando, es un dolor que... es intransferible y es difícil de poner en palabras”, describió.

La propia Gianinna reveló en el juicio que este hecho la afectó tanto que buscaba razones para seguir viviendo y hasta incluso pensó en quitarse la vida. Pero el principal motor y quien la motivó a seguir fue su hijo, Benjamín.

Gianinna destacó que Diego tuvo con Benjamín gestos y atenciones que no tuvo con sus propias hijas, como quedarse a dormirlo, cambiarle los pañales, llevarlo a la plaza o irlo a buscar al jardín. “Yo creo que mi papá volvió a vivir cuando nació Benjamín... hizo cosas por Benjamín que no las hizo ni por Dalma ni por mí. Para él era una debilidad y que se refería a Benjamín como el rey", contó.

Ahora espera que el tribunal condene a los imputados y que, más allá del mayor o menor grado de participación que tuvieron, está segura de que “todos son responsables” de la muerte de Maradona.

TN

