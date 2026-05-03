Policías heridos tras una violenta detención en un cementerio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital luego que este intentó sustraer elementos de un cementerio. Durante el procedimiento los agentes fueron agredidos por vecinos del lugar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) fueron alertados sobre la presencia de una persona en el interior del cementerio San Juan Bautista.

El sospechoso, conocido bajo el alias de "Peladito", intentaba sustraer diversos elementos del predio. Al notar la llegada de los uniformados, el sujeto saltó el muro perimetral para emprender su huida, lo que dio inicio a un seguimiento por las calles aledañas.

Ataque al personal policial y heridos

La detención se concretó en inmediaciones de la calle Cabeza de Vaca, donde el procedimiento se tornó violento.

Agresión organizada: familiares y vecinos de la zona intervinieron para evitar la detención de "Peladito".

Armas utilizadas: el personal policial fue atacado con elementos contundentes y armas blancas.

Efectivos lesionados: como consecuencia del enfrentamiento, varios policías resultaron con heridas de distinta consideración durante el cumplimiento de su deber.

Estado del demorado

Pese a la resistencia de los civiles, los efectivos lograron reducir al sospechoso y concretar su demora.

El joven fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia para continuar con las diligencias del caso.