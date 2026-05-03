Colapinto rompió un nuevo récord durante su clasificación en el GP de Miami

“Mejor clasificación argentina en 44 años”. Así tituló la Fórmula 1 el gran resultado que logró Franco Colapinto tras finalizar la Q3 de clasificación en el puesto 8, que también se convirtió en su mejor actuación desde que desembarcó en la Máxima en 2024 a bordo de un Williams.

“Colapinto sigue escribiendo su historia en la F1. Ningún argentino había clasificado tan alto desde que Carlos Reutemann fue 6° en Brasil 1982”, destacó la categoría en sus redes tras otra enorme jornada para el oriundo de Pilar en el circuito urbano que rodea al enorme Hard Rock Stadium, recinto que será una de las tantas sedes que tendrá el próximo Mundial de la Fifa a jugarse dentro de poco más de un mes entre Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, Colapinto logró dos hitos tras la clasificación del sábado: en primer lugar, logró torcer una historia que tenía más de cuatro décadas, ya que Reutemann había sido el último piloto celeste y blanco entre los 10 mejores. Eso ocurrió el 21 de marzo de aquel año 82 en el mítico trazado de Jacarepaguá, la que finalmente fue la última prueba para el Lole en la F1. “No sentía el mismo entusiasmo, había perdido la motivación y notaba indiferencia ante todo: la técnica de los autos, el ambiente…”, expresó el santafesino para anunciar lo que terminó siendo su retiro de la Máxima.

Luego de una gran largada, la lluvia jugó un papel clave para el recordado piloto argentino: aprovechó la mala largada del poleman Nelson Piquet y se fue adelante en la carrera, pero un toque con el francés René Arnoux lo dejó fuera de la competencia. En el primer Gran Premio de la temporada, en Sudáfrica, el corredor de Williams había logrado el 2° puesto detrás de Alain Prost.

El segundo aspecto para destacar tiene que ver con el estreno de Colapinto en la F1. Es que al poco tiempo de reemplazar a Logan Sargent en la histórica escudería británica, el argentino logró un meritorio 9° lugar en la clasificación del GP de Azerbaiyán. Franco se hizo fuerte en el callejero y mostró todo su potencial en la clasificación, aunque antes de la largada del domingo, ganó un lugar (8°) porque Mercedes decidió cambiar el motor de Lewis Hamilton -iba a partir desde la 7° ubicación- y fue por eso que el pilarense ganó un cajón en la grilla de partida.

Una vez que Colapinto logró la mejor clasificación hasta ahora en la Máxima, y también a bordo del Alpine, mostró su alegría ante los medios. “Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras. Hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía”.

“Fue un buen día, la carrera Sprint fue difícil. Entendimos un poco el por qué. Creo que tener más carga atrás en el alerón ayuda mucho y peleamos bastante con eso, porque con las vueltas va empeorando. Estoy contento con el día de hoy, con mi Qualy. Hice dos grandes clasificaciones, tres grandes sesiones. Fueron vueltas muy buenas, menos la última que aborté porque venía lento”, concluyó en su análisis.

La F1 destacó el récord de Colapinto

Infobae