De la fuga en Corrientes a una cárcel de Misiones: Germán Kiczka fue condenado a 14 años

El Tribunal Penal N° 1 de Posadas, Misiones, dictó una sentencia histórica al condenar al ex legislador provincial Germán Kiczka a la pena de 14 años de prisión efectiva.

Por su parte, su hermano Sebastián Kiczka recibió una pena de 12 años de cárcel. Tras la lectura del veredicto, ambos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la Unidad Penal de Loreto para comenzar a cumplir sus condenas de manera inmediata.

Gravedad de los delitos

Los hermanos fueron hallados culpables de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil, con el agravante de que las víctimas eran menores de 13 años.

La fiscalía subrayó que los dispositivos secuestrados revelaron una red de tráfico que fue detectada inicialmente mediante investigaciones internacionales.

El fallido intento de fuga y nuevas investigaciones

La Justicia recordó que el proceso estuvo marcado por el intento de Germán Kiczka de eludir a las autoridades, buscando refugio y escape a través de la provincia de Corrientes antes de ser capturado.

A raíz del fallo, se ordenaron nuevas líneas de investigación que pondrán el foco en: