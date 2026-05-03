Mundial de Pesca del Surubí: quién sacó la pieza mayor y qué equipo quedó en primer puesto

Tras una intensa jornada en las aguas del Paraná, el reporte de resultados de este domingo ha definido a los equipos que encabezan la 49° edición del Concurso Nacional del Surubí por su puntaje acumulado:

1° Puesto: El equipo 720 "María del Rosario" , de la peña "El Carayá" , se posicionó en lo más alto con 42,40 puntos y 3 piezas capturadas. El conjunto foráneo estuvo integrado por Silvio Miguel Visderpon y Bruno Federico Undebate.

2° Puesto: El equipo 1202 "Isabella" , representante de la barra "Los Cumpas" , obtuvo el segundo lugar con 41,90 puntos y 3 piezas . El trío fue conformado por Emmanuel Romero, Ariel Leiva y Rodrigo Cettour.

3° Puesto: El equipo local 822 "Maratti II", de la barra "Surubí Borrego", completó el podio con 39,50 puntos. Sus integrantes, Fernando Cuevas y Martiniano Cuevas Monferrer, lograron este puesto con solo 2 piezas, destacándose por el importante tamaño de sus capturas.

Guillermo Scheller y el gigante de 119 centímetros

En la categoría de Pieza Mayor, el protagonismo absoluto fue para un pescador local que demostró su conocimiento de las canchas de pesca goyanas. Guillermo Federico Scheller, del equipo 807 "Villaboster" (Barra Pesquera Central Goya), fiscalizó un ejemplar de 119 centímetros en la Zona 11.

Esta captura le otorgó un total de 26,90 puntos, consolidándolo como el líder indiscutido del ranking individual en esta edición.

Desafíos en el río y operativo de seguridad

La competencia estuvo marcada por las condiciones del cauce. La largada del sábado 2 de mayo contó con un fuerte operativo de Prefectura Naval para garantizar la seguridad en el riacho Goya ante los bajos niveles de agua.

Los pescadores debieron extremar precauciones para evitar varaduras en los riachos interiores antes de alcanzar sus zonas de pesca.

Premiación y compromiso ambiental

Bajo la premisa de la conservación, la fiscalización validó cada captura bajo normas de bienestar animal, asegurando el regreso de los ejemplares a su hábitat.

El cierre de esta edición tendrá su broche de oro en la tradicional Cena de los Pescadores, donde se entregarán los trofeos a los campeones y se celebrará la histórica pieza obtenida por la barra local.